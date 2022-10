Geraldine Bazán opina sobre supuesta cancelación de la boda de Gabriel Soto e Irina Baeva

A lo largo de las últimas semanas las especulaciones en torno al supuesto truene entre Irina Baeva y Gabriel Soto han acaparado los reflectores; sin embargo, ahora es Geraldine Bazán quien fue cuestionada al respecto y volvió a sorprender con la respuesta que dio ante diversos medios de comunicación.

La Gala de Día de Muertos organizada por Vogue reunió a diversas celebridades quienes durante su paso por la alfombra negra deslumbraron con su estilo, una de ellas fue la actriz Geraldine Bazán que orgullosa compartió la espectacular manera en que está cerrando el año a nivel profesional y personal.

Pero una de las preguntas obligadas en esta ocasión fue acerca del supuesto fin de la relación de su exesposo, Gabriel Soto, y es que de acuerdo con los rumores generados en meses recientes ya habría terminado su compromiso con Irina Baeva, a quien incluso no pudo celebrar su cumpleaños hace unos días.

Al ser cuestionada sobre la cancelación de la boda del padre de sus dos hijas, la villana de la telenovela ‘Corona de lágrimas 2’ negó estar enterada de ello, y con la mayor educación aseguró que es un tema que no tiene importancia en su vida.

“La verdad es que no sé, es algo que ni me importa y no me incumbe. Muchísimas gracias”.

Geraldine Bazán