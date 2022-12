Geraldine Bazán sube candente foto frente al espejo y los fans la comparan con Belinda

Vaya revuelo causó la actriz mexicana Geraldine Bazán luego de mostrar a sus fans el cambio de look al que se sometió recientemente, y aunque los piropos no faltaron, se llevó una gran sorpresa al convertirse en el blanco de comparaciones con Belinda. ¡Aquí te contamos los detalles!

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de melodramas como “Corona de Lágrimas” y “100 días para enamorarnos” publicó un carrusel de imágenes con el que dio la bienvenida a su look decembrino: una cabellera cobriza con degradado a rubio de longitud media.

“¿Cómo ven?”, preguntó Geraldine Bazán en sus historias para horas más tarde explicar que se trató de “¡Nuevo corte! Un refresh” en esta época de fiestas decembrinas.

Como era de esperarse, el nuevo look de la histrionisa de 39 años no tardó en generar una ola de comentarios bajo su publicación en Instagram. Eso sí, los piropos no solo surgieron por parte de sus fanáticos, también de uno de que otro compañero del medio artístico.

Algunos de los mensajes que destacaron bajo la publicación fueron: “Que bien te sienta la soltería”, “Que eres super Bella”, “Preciosa te queda súper bello”, “Me encantó”, “La que es linda es linda”, “Bonita mujer y muy exitosa” y “Te miras aún más joven, como hermana de Elissa”.

Cabe recalcar que este último comentario no fue la única vez en la que Geraldine Bazán se volvió el blanco de comparaciones, pues gracias a una de sus historias en Instagram desató furor por su gran parecido con la cantante Belinda.

Geraldine Bazán vía Instagram pic.twitter.com/NQt9QWMOIs— Miss News (@MissNews5) December 1, 2022

Y es que al mero estilo de la intérprete, Bazán posó frente al espejo enfundada en un ajustadísimo jumpsuit de licra en color verde. Dicha postal trajo recuerdos a los usuarios, quienes no tardaron en rememorar la publicación en la que la ex pareja de Christian Nodal se dejó ver en una candente selfie con la misma pose, luciendo un mini vestido negro de invierno, ¡igualitas!

