Gloria Trevi se conmueve en pleno concierto después de que los fans le dieran su apoyo

Gloria Trevi tuvo una emotiva presentación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en donde miles de fanáticos le dieron su apoyo en medio de las polémicas en las que de nueva cuenta está envuelta.

Y es que Trevi de nuevo está vinculada con denuncias de trata de blancas, así como con problemas con influencers a quienes ella ha señalado por justamente retomar este tema en su contra y ya denunció.

Fue durante las canciones “El recuento de los daños”, y “Doctor Psiquiatra” en donde su audiencia comenzó a gritar al unísono “No estás sola”, consigna que acompañaron con un pañuelo blanco el cual agitaron durante el conmovedor momento.

El momento quedó captado en un video en donde se puede ver un lleno total en el Coloso de Reforma, ahí, la cantante regia les dedicó unas palabras a sus fans que se dieron cita el viernes por la noche en este recinto mexicano.

“¡Gracias! Gracias, gracias, gracias, que los necesito tanto cabezones, muchas gracias, que dios los bendiga mucho, mucho, mucho”, dijo tras el amable gesto que tuvieron los asistentes con ella. Asimismo, aprovechó para enviar un mensaje sobre la situación que está atravesando.

“Y voy a luchar, se los prometo, como lo han visto desde hace ya muchos años. Se van a sentir orgullosos de mí, raza, yo sé que los critican… pero las cosas van a cambiar para bien, me lo dice el corazón”. GLORIA TREVI

Cabe recordar que recientemente Gloria decidió emprender acciones legales en contra del comediante Chumel Torres.

Esto luego de las supuestas menciones peyorativas que ha hecho hacia la cantante tras su participación en el caso conocido como el “Clan Trevi-Andrade”, el cual la envió a la cárcel varios años.

“No me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí” dijo la cantante a través de un comunicado. Esto sin importar que fue parte de este famoso escándalo que la llevaron a prisión y de los cuáles de nueva cuenta se le están acusando.

Asimismo, actualmente se presentó una demanda civil en California, Estados Unidos, presuntamente contra Trevi, el productor artístico Sergio Andrade y contra otras 40 personas físicas y morales.

Quienes habrían contribuido a la comisión de presuntos actos de corrupción y otros delitos en contra de menores de edad.

