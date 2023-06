El Gordo y La Flaca’ recuerda golpiza a uno de sus reporteros en concierto de Gloria Trevi

En 2006 el entonces corresponsal en México de ‘El Gordo y La Flaca’, Hiram Vega, sufrió una golpiza por parte del equipo de seguridad de una de las discotecas más famosas de la capital del país, durante un concierto de Gloria Trevi.

Los elementos que resguardaban a la cantante mexicana se mostraron muy hostiles y no dejaron que nadie se le acercara, ni siquiera para hacerle entrevistas. En medio del caos, los guardias sacaron del lugar al reportero del show de Univision, con uso de violencia, pero eso no fue todo, una vez afuera del recinto, salieron dos hombres y le propinaron una paliza que lo mandó al hospital.

Hiram Vega sufrió varios hematomas en la cabeza, un esguince de segundo grado en el cuello y tuvo que someterse a una cirugía reconstructiva en la ceja. Al otro día, él se presentó vía satélite durante una nueva emisión de ‘El Gordo y La Flaca’ para relatar lo sucedido.

Gloria Trevi también se enlazó vía telefónica en busca de aclarar lo sucedido, “yo no puedo verlo ahorita, porque no tengo una televisión, pero estoy escuchando y yo quiero decirte Hiram que, desde que terminé mi concierto y me informaron que hubo un problema, yo me preocupé muchísimo porque siempre he sido una gente antiviolencia”, comentó la intérprete de ‘Pelo Suelto’.

Finalmente, la mexicana se disculpó con el reportero por todos los inconvenientes, aunque quedó claro durante la llamada que su seguridad personal no tuvo nada que ver y fueron acciones de los guardias del recinto.

Hiram Vega estuvo presente en el estudio de ‘El Gordo y La Flaca’ para recordar esta anécdota. “Se disculpó, la verdad Gloria siempre me apoyó en ese caso”, comentó el periodista y productor. Quien además habló sobre otros incidentes similares que ha vivido haciendo su trabajo.

Entre ellos una vez que Andrés García lo defendió con pistola en mano en un evento de moda en Acapulco, en el que el actor era parte del jurado y tuvo conflictos con la organización, porque querían manipular los resultados del concurso, algo a lo que no se prestó y comenzó una discusión.

Otra de las divertidas anécdotas que contó fue cuando se “metió” a la cama con el actor Francisco Gatorno para hacer un reportaje.

