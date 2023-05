Gloria Trevi insulta en concierto a quienes le recuerdan su paso por la cárcel | VIDEO

La polémica Gloria Trevi se presentó el fin de semana en un concierto gratuito para celebrar el 60 aniversario de Nezahualcóyotl, presentación en la que explotó y se manifestó en contra de que se le siga recordando el caso de Sergio Andrade, pues dijo que está cansada de que la estén molestando después de 30 años, y que ahora sólo quiere paz, recibiendo el apoyo de sus fans quienes corearon “no estás sola”.

El escándalo que rodeó a la relación de Trevi y Andrade comenzó en 1998 cuando Aline Hernández publicó el libro “La Gloria por el infierno”, el 13 de enero del año 2000, fueron detenidos en Río de Janeiro, Brasil, junto a Mary Boquitas.

Cinco meses después, las leyes brasileñas le concedieron a México la extradición del clan por los cargos de abuso, secuestro y violación de menores. Para noviembre de 2002, la cantante anunció que regresaba a México, dos años después un juez ordenó su libertad inmediata por no encontrar elementos suficientes.

El concierto de Gloria formó parte del llamado “Festival Cultural Nezatitlán 2023”, y se celebró por el 60 aniversario de la fundación del municipio de que juntó a 25 mil personas en la Explanada del Palacio Municipal el pasado, evento en el que el presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo subió al escenario a cantar a dueto con la intérprete de temas como “No quería lastimare”, “Todos me miran” y “Ese hembra es mala”.

“He pasado unos días con el corazón un poquito roto, estoy cansada, estoy cansada de que después de 30 años todavía me estén chin…”, se escuchó decir a la cantante en el escenario, en el que se encontraba junto al alcalde del municipio mexiquense. La intérprete fue interrumpida por sus fans, quienes comenzaron a corear la frase “no estás sola”, con la que en otros conciertos también le han mostrado su apoyo.

“Gracias, los he visto defendiéndome en las redes, porque los tiempos son diferentes, ya no una televisión te dice qué pensar. Se los agradezco con todo mi corazón, no quiero guerra, yo quiero paz, yo quiero unión, quiero amor, es lo único que quiero”, fue como Gloria Trevi finalizó su mensaje, mismo que se ha hecho viral en las redes sociales, pues el video ya ha sido comentado por miles y reproducido en diversas plataformas.

La artista, de 55 años, compartió un video del concierto que ofreció en Neza, el cual acompañó con una frase con la que dejó ver el cariño que siente por su público: “Momentos mágicos que vivimos en Neza. Son amor de verdad, gracias Gloria Trevi”, se puede leer en el posteo que ha recibido más de 18 mil “me gusta” y cientos de comentarios.

