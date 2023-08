Adrián Uribe rompe el silencio sobre la demanda que enfrenta con sus ex empleados: “He sido una persona justa”

Vaya polémica protagoniza el actor Adrián Uribe desde principios del mes de agosto luego de salir a la luz que fue demandado por un grupo de extrabajadores que asegura haber sido despedido injustificadamente. Y es tras varias semanas con bajo perfil que el famoso decidió romper el silencio para revelar cómo ha procedido su batalla legal.

Fue durante su aparición en la alfombra roja de la puesta en escena “Amor sin Barreras” que el comediante que da vida a “El Vítor” recibió cuestionamientos sobre el proceso legal que enfrenta.

“Mis abogados están arreglando el asunto… Es un tema legal que está desde 2016 con mis ex músicos”, contó ante las cámaras de varios medios de comunicación. “Siempre he sido una persona muy justa y en tantos años que llevo, con tanta gente que he trabajado, nunca había tenido un problema legal hasta ahora”.

Asimismo, respondió a las especulaciones sobre la supuesta cifra millonaria que estaría en juego, misma que el programa ‘Chisme No Like’ indicó que sería de $6,341,849 pesos. No obstante, el famoso negó de forma contundente este hecho.

“Lo único que puedo decir es que se está arreglando, los abogados lo están arreglando, y esperemos salir bien librados… Nunca he sido alguien injusto con la gente que trabaja conmigo, no se les daré menos, pero tampoco más ¿sabes?”, añadió.

De igual manera, Adrián Uribe aprovechó para desmentir el embargo de una de las propiedades que posee, ubicada en Jardines del Pedregal:

“Ya me están haciendo viviendo en un puente de ‘homeless’… No para nada, hubo una solicitud para embargar, pero no (…) Avientan unas cantidades que hasta digo ‘ojalá valiera eso mi casa’“, finalizó el histrión mexicano.

