Al estilo de Rubiales: propietaria de caballo besa en la boca a jinete ganador en Nunthorpe Stakes y encendió el debate en las redes (Video)

Luego de la polémica del beso de Luis Rubiales sin consentimiento a Jennifer Hermoso, la escena parece repetirse pero esta vez a la inversa y con la dueña de un caballo que besó emocionada a un jinete irlandés que se impuso en la primera ronda del Nunthorpe Stakes.

El joven jinete irlandés Sean Kirrane, se apuntó el mayor éxito de su corta carrera al ganar los Coolmore Wootton Bassett Nunthorpe Stakes del Grupo 1, montando a Live In The Dream en la importante competencua en York, allí estaban los propietarios Steve y Jolene De’Lemos.

El 26 de agosto de 2023, la propietaria de Live in the Dream estaba tan feliz con el triunfo de su caballo en la carrera del Ebor Festival, que le dio un imprevisto beso en la boca al jockey Sean Kirrane. pic.twitter.com/OjOLd1xWu4 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) August 27, 2023

Para sorpresa de todos, la emoción de Jolene la llevó a abrazar efusivamente a Kirrane y sin pensarlo lo besó en la boca sin importar la presencia de su esposo en el evento, quien además es el otrop propietario del ejemplar ganador de la carrera.

El jinete de 23 años y nacido en Dublín, se mostró sorprendido ante la situación y sonriente siguió celebrando una hazaña que sorprendió a expertos y apostadores de la competencia. Las cámaras captaron el momento, pero además de hacerse viral, hasta ahora no ha pasado de allí.

Sean Kirrane montando a Live in the Dream (Foto: Alan Crowhurst/Getty Images)

En lo deportivo, Kirrane no pudo ocultar su emoción tras la victoria. “Puedo decir con absoluta certeza que aún no lo he asimilado en absoluto. Todavía me siento como si hubiera ganado otra carrera, pasar por esa línea fue toda una sensación frente a caballos muy importantes”, señaló en entrevista con ITV.

“Quería demostrar que soy un verdadero velocista de alto nivel y tengo que dar las gracias masivamente a los propietarios por mantener la fe en mí“, puntualizó el joven jinete en la mencionada entrevista, en la que se mostró más que satisfecho por el logro obtenido.

Tras el triunfo y las imágenes, se abrió un gran debate en las redes sociales ya que los usuarios no han dejado de comparar esta situación con la de Luis Rubiales y Jennifer Hermoso, comentarios vienen y comentarios van, pero hasta ahora el jinete solo ha celebrado un triunfo que quedará en la historia de su carrera.

