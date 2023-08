Andy Ruiz revela la cantidad por la que aceptaría la pelea con Deontay Wilder: “Saben que soy una amenaza”

Andy Ruiz sigue en búsqueda de concretar la pelea con Deontay Wilder, a pesar de que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tomó la decisión de cancelar la eliminación entre ambos, y reveló que la única forma de aceptar la disputa es si le pagan $10 millones de dólares.

En una transmisión en vivo en Instagram, Ruiz indicó que no está evitando el duelo con Wilder e insistió en que le quieren pagar lo mismo que ganó en su última pelea y no lo que el mexoamericano piensa que se merece porque saben que es una amenaza para el estadounidense.

“Aquí ando tratando de agarrar una pelea con el pinche (Deontay) Wilder, pero me quieren pagar poquito, menos de $10 millones de dólares. Yo le peleo por $10 millones de dólares. ¿Saben qué estoy haciendo? Me estoy manteniendo listo. Estoy tratando de obtener esa pelea (con Wilder). Me dicen que deje de evitar a Wilder, pero yo no estoy evitando a Wilder. Que me paguen lo que me merezco”, dijo.

Deontay Wilder ahora está enfocado en la pelea que tendrá con Anthony Joshua en diciembre o principios del 2024. Foto: Al Bello/Getty Images.

“Están tratando de pagarme lo que me gané en mi última pelea (contra Luis Ortiz). Eso no tiene sentido. Vas subiendo escalones y tomas un gran riesgo, y se supone que debes ganarle. Y yo le gané (a Ortiz) por lo tanto, la bolsa tiene que ir subiendo y subiendo. Así funciona esto. Ellos tratan de decirme que me ofrecen esto o lo otro, pero son mentiras. Saben que soy una amenaza. Todos saben que soy una amenaza. Ser campeón mundial es el premio”, comentó.

Aunque el mexoamericano siga insistiendo en la disputa con The Bronze Bomber, el CMB ya está evaluando la situación actual de la división para revisar otras opciones viables y determinar al retador obligatorio de Tyson Fury en noviembre durante la convención anual del organismo que se realizará en Uzbekistán.

Cabe destacar que el pasado mes de julio, los excampeones de peso pesado estuvieron en un constante toma y dame en entrevistas y redes sociales luego de no ponerse de acuerdo en las negociaciones para el enfrentamiento. De acuerdo con el padre y manejador de Andy Ruiz, Deontay Wilder le ofreció solo el 30% de la bolsa y ellos quieren recibir el 50% para aceptar la pelea.

Anthony Joshua será el próximo rival de Deontay Wilder. Foto: James Chance/Getty Images.

The Bronze Bomber aseguró que Ruiz no tenía nivel para compararse con él, por lo que la petición del equipo del mexoamericano del 50-50 no era posible. Ahora el estadounidense indicó que volverá al ring en enero posiblemente contra Anthony Joshua, quien noqueó a Robert Helenius el pasado 12 de agosto, en Arabia Saudita.

Andy Ruiz, de 33 años, no ha tenido acción desde que venció por decisión unánime a Luis ‘King Kong’ Ortiz en septiembre de 2022. El mexoamericano posee marca de 35 victorias, 22 de ellas por nocaut, y 2 derrotas como profesional.

Por su parte, Deontay Wilder, de 37 años, subió por última vez al ring con Robert Helenius a quien noqueó en el primer asalto en octubre de 2022. El estadounidense, excampeón de peso pesado del CMB, tiene récord de 43 triunfos (42 nocauts) y 2 reveses.

