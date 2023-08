Andy Ruiz asegura que las negociaciones para la pelea con Deontay Wilder continúan: “Va a suceder”

Andy Ruiz volvió a aparecer y aseguró que la pelea con Deontay Wilder sucederá muy pronto porque aún continúan con las negociaciones, a pesar del desacuerdo entre ambas partes en cuanto a la repartición de la bolsa.

En declaraciones ofrecidas a Marq Nash TV, Ruiz expresó que solo quiere que Wilder le ofrezca lo justo para llegar a un acuerdo porque, aunque insiste en que realmente no se trata de dinero, no aceptará menos de lo que cree que realmente merece.

“Estamos negociando ahora mismo, hombre. Va a suceder, va a suceder pronto”, dijo. “Al menos. Solo quiero que sea justo. No quiero que nadie intente estafarme ni nada por el estilo. No se trata realmente del dinero, pero no queremos aceptar nada menos, ¿sabes?”, agregó.

En pasado mes de julio, los pesos pesados estuvieron en un constante toma y dame luego de no ponerse de acuerdo en las negociaciones para que se lleve a cabo el enfrentamiento. De acuerdo con el padre y manejador de Andy Ruiz, Deontay Wilder le ofreció solo el 30% de la bolsa y ellos quieren recibir el 50%. Por ello, el equipo de The Destroyer aseguró que firmarán el contrato solo si la repartición de las ganancias es equitativa para ambos.

Deontay Wilder ha instado a Andy Ruiz para que firme el contrato que le ofreció. Foto: Al Bello/Getty Images.

Por su parte, The Bronze Bomber expresó que Ruiz no tenía nivel para compararse con él, por lo que la petición del equipo del mexoamericano del 50-50 no era posible. Desde entonces los ataques entre los peso pesado no han cesado y todavía no hay certeza de si el duelo, que decidirá al contendiente clasificado número uno del CMB, se realizará.

“Andy no es nada comparado conmigo. No hay niveles (iguales para nada), punto. Ellos hablan de 50-50, pero no eres nada comparado conmigo, hermano. Tú fuiste campeón por un muy, muy corto periodo de tiempo. (…) No vas a poner a nadie al borde de su asiento. Nadie se emociona. La única razón por la que alguien quiere ver esta pelea es porque quiere ver qué tan rápido lo noquearía”, afirmó en una entrevista con EsNews.

Andy Ruiz, de 33 años, no ha tenido acción desde que venció por decisión unánime a Luis ‘King Kong’ Ortiz en septiembre de 2022. El mexoamericano posee marca de 35 victorias, 22 de ellas por nocaut, y 2 derrotas como profesional.

Por su parte, Deontay Wilder, de 37 años, subió por última vez al ring con Robert Helenius a quien noqueó en el primer asalto en octubre de 2022. El estadounidense, excampeón de peso pesado del CMB, tiene récord de 43 triunfos (42 nocauts) y 2 reveses.

