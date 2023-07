Andy Ruiz asegura que va a noquear a Deontay Wilder y menciona el golpe exacto que usará

Andy Ruiz y Deontay Wilder siguen en conversaciones para cerrar la posible pelea entre ambos y en medio del proceso las provocaciones no han faltado. El mexoamericano fue quien en esta ocasión atacó a The Bronze Bomber y mencionó el golpe exacto con el que lo noqueará.

En una entrevista con Boxing Social, Ruiz explicó la estrategia que usará cuando esté sobre el cuadrilátero con Wilder y aseguró que lo mandará a la lona con un golpe de su mano derecha directo a su sien.

“Sabes qué, para mí, siento que puedo recibir un golpe. No digo que no golpee fuerte ni nada, pero voy a entrar, voy a tirar mis combinaciones, voy a ser rápido, explosivo, voy a tirar esa mano derecha en su sien y él va a caer”, dijo The Destroyer.

Deontay Wilder ha instado a Andy Ruiz a que firme el contrato, pero el equipo del mexoamericano quiere el 50% de la bolsa. Foto: Angela Weiss/AFP vía Getty Images.

En las últimas semanas, los pesos pesados se han estado provocando tras no estar de acuerdo con la oferta enviada por Deontay Wilder a Andy Ruiz para que se realice la pelea. De acuerdo con el padre del mexoamericano, el estadounidense le ofreció solo el 30% de la bolsa y ellos quieren recibir el 50%. El equipo de The Destroyer aseguró firmarán el contrato solo si la repartición de las ganancias es equitativa para ambos.

The Bronze Bomber expresó que Ruiz no era nadie comparado con él, por lo que la petición del equipo del mexoamericano del 50-50 no era posible. Desde entonces los ataques de ambas partes no han cesado y todavía no hay certeza de que el duelo realmente se realizará.

Andy Ruiz, de 33 años, no ha tenido acción desde que venció por decisión unánime a Luis ‘King Kong’ Ortiz en septiembre de 2022. El mexoamericano posee marca de 35 victorias, 22 de ellas por nocaut, y 2 derrotas como profesional.

Por su parte, Deontay Wilder, de 37 años, subió por última vez al ring con Robert Helenius a quien noqueó en el primer asalto en octubre de 2022. El estadounidense, excampeón de peso pesado del CMB, tiene récord de 43 triunfos (42 nocauts) y 2 reveses.

