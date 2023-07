Deontay Wilder vuelve al ataque y dice que el equipo de Andy Ruiz los acosó para pelear: “Están desesperados”

Deontay Wilder y Andy Ruiz siguen con los dimes y diretes en redes sociales. Esta vez fue el estadounidense quien volvió al ataque y expresó que el equipo del mexoamericano los acosó para pelear porque están “desesperados”.

En un video publicado en sus redes sociales, Wilder indicó que fue Ruiz quien se contactó con Malik Scott, entrenador del estadounidense, para conseguir el enfrentamiento y afirmó que Destroyer está asustado.

“Mira Andy, no tenemos que ir de un lado a otro con toda esta charla hermano. Sé cuál es el trato y la realidad, y tú también. Los únicos que están enojados son ustedes. Yo no te llamé, ustedes nos llamaron. No los acosé por pelear, ustedes nos acosaron por pelear. No estamos desesperados por pelear, ustedes son los que están desesperados por pelear, o de lo contrario no nos habrían llamado por teléfono en primer lugar”, dijo.

“Llamaron a mi hermano Malik, tratando desesperadamente de conseguir una pelea. Dije: ‘genial, hagamos que suceda’. Ahora es el momento de ponerlo todo junto, ¿quién está actuando asustado? No soy yo porque de lo que están hablando no es razonable, seamos realistas. Si quieres ver cómo se siente un nocaut y que te rompan los sesos, ¡grítame!”, añadió.

Las declaraciones de Deontay Wilder son en respuesta a lo que dijo Andy Ruiz en Instagram donde se cuestionó por qué le molestaba tanto a The Bronze Bomber la idea de que su padre velara por sus intereses económicos y tratara de cuidarlo.

Cabe destacar que el padre de Ruiz indicó que no han firmado el contrato enviado por Wilder porque la única forma para que se lleve a cabo el enfrentamiento es que la repartición de la bolsa sea 50-50, ya que no aceptarán el 70-30 que el excampeón estadounidense les está ofreciendo.

Andy Ruiz Jr. y su padre quieren que la bolsa sea 50-50 y no 70-30 como les ofreció Deontay Wilder. Foto: Sean M. Haffey/Getty Images.

Andy Ruiz, de 33 años, posee marca de 35 victorias, 22 de ellas por nocaut, y 2 derrotas como profesional. Por su parte, Deontay Wilder, de 37 años, subió por última vez al ring con Robert Helenius a quien noqueó en el primer asalto en octubre de 2022. El estadounidense, excampeón de peso pesado del CMB, tiene récord de 43 triunfos (42 nocauts) y 2 reveses.

