Deontay Wilder se olvida de Andy Ruiz y apunta a pelea contra Anthony Joshua en 2024

Después que Andy Ruiz asegurara que seguía en negociaciones con Deontay Wilder, el estadounidense lo desmintió y descartó la posibilidad de pelear este año. Ahora, The Bronze Bomber planea regresar en 2024 contra Anthony Joshua, dos veces campeón mundial de peso pesado.

En declaraciones a Boxing News, Wilder expresó que su regreso al cuadrilátero podría ser en enero en Arabia Saudita dependiendo del resultado del próximo encuentro de Joshua con Dillian Whyte programado para el 12 de agosto en el O2 en Londres, Inglaterra.

“Pronto. Tal vez enero, yo contra (Anthony) Joshua, está cayendo”, dijo el excampeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Al parecer, Deontay Wilder se cansó de esperar por Andy Ruiz y no aceptará darle el 50% de la bolsa como el equipo del mexoamericano está exigiendo para firmar el contrato. De acuerdo con el padre de The Destroyer, el estadounidense le ofreció solo el 30%, oferta que rechazaron, y desde entonces se han provocado públicamente.

El equipo de Andy Ruiz le exigió el 50% de la bolsa a Deontay Wilder para aceptar la pelea. Foto: Sean M. Haffey/Getty Images.

Cabe destacar que Ruiz afirmó que siguen negociando y que solo quiere que Wilder le ofrezca lo justo para llegar a un acuerdo porque, aunque insiste en que realmente no se trata de dinero, no aceptará menos de lo que cree que realmente merece.

“Estamos negociando ahora mismo, hombre. Va a suceder, va a suceder pronto”, dijo el peso pesado a Marq Nash TV. “Al menos. Solo quiero que sea justo. No quiero que nadie intente estafarme ni nada por el estilo. No se trata realmente del dinero, pero no queremos aceptar nada menos, ¿sabes?”.

La pelea entre los pesos pesados, que fue ordenada en noviembre en 2022, decidirá al contendiente clasificado número uno del título de peso pesado del CMB en manos de Tyson Fury.

Deontay Wilder, de 37 años, subió por última vez al ring con Robert Helenius a quien noqueó en el primer asalto en octubre de 2022. El estadounidense, excampeón de peso pesado del CMB, tiene récord de 43 triunfos (42 nocauts) y 2 reveses.

Por su parte, Andy Ruiz, de 33 años, no ha tenido acción desde que venció por decisión unánime a Luis ‘King Kong’ Ortiz en septiembre de 2022. El mexoamericano posee marca de 35 victorias, 22 de ellas por nocaut, y 2 derrotas como profesional.

Sigue leyendo:

· Andy Ruiz asegura que las negociaciones para la pelea con Deontay Wilder continúan: “Va a suceder”

· Deontay Wilder vuelve al ataque y dice que el equipo de Andy Ruiz los acosó para pelear: “Están desesperados”

· Andy Ruiz responde a los ataques de Deontay Wilder: “El niño gordito está a punto de humillarte”