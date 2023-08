Chris Christie advierte que las batallas legales de Donald Trump colocan al Partido Republicano en desventaja

Chris Christie, aspirante a la candidatura republicana de cara a las elecciones presidenciales, sostiene las batallas judiciales de Donald podrían poner al Partido Republicano en desventaja ante la imagen que proyecta, por ello reitera que el neoyorquino debería quedar fuera.

Durante una entrevista concedida a CNN, el exgobernador de New Jersey señaló que, si las tendencias no cambian, Trump terminará por acceder a la candidatura republicano lo cual beneficiará a los demócratas, pues la imagen de los republicanos no estará representada como debería serlo.

“Esto es desastroso para el Partido Republicano. Y es por eso que he estado diciendo, desde el momento en que entré en la carrera, dada su conducta personal, dadas las cosas que hizo él mismo, simplemente no puede ser nuestro nominado“, indicó.

El político de 60 años exhortó a la comunidad republicana a replantear su voto, pues Trump posiblemente pasaría semanas claves en el tribunal atendiendo su defensa en lugar de hacer campaña para impedir que Joe Biden se reelija.

“Creo que, para los votantes republicanos, lo más importante que deben considerar ahora es que vamos a tener a un hombre postulándose para presidente que, a partir del 4 de marzo, probablemente durante las próximas cuatro a seis semanas, estará todos los días en una sala del tribunal en Washington, DC, y no haciendo campaña contra Joe Biden”, señaló.

Chris Christie insiste en que el expresidente debería renunciar a sus aspiraciones para no perjudicar a su Partido. (Drew Angerer/Getty Images)

El objetivo de los abogados del magnate neoyorquino era retrasar el juicio relacionado con los delitos que le imputa el fiscal Jack Smith, pero Tanya Chutkan, jueza de distrito, decidió comenzar la selección del jurado para que el 4 de marzo inicien las comparecencias de Donald Trump.

Cabe señalar que dicha fecha representa un día antes al denominado Súper Martes, una de las fechas clave en las elecciones primarias de ambos partidos.

Hasta el momento, un sondeo realizado por Emerson College Polling después del primer debate republicano muestra que Donald Trump sigue al frente de las preferencias entre los votantes de dicho partido con el 50% de respaldo, pero lo interesante es que parece haber perdido 6% debido a su inasistencia al primer debate republicano.

No obstante, su más cercano rival es Ron DeSantis, con únicamente 12% de las preferencias.

