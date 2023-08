Chris Christie arremete en contra de Donald Trump llamándolo cobarde

Chris Christie parece ser hasta el momento el adversario más aguerrido al que Donald Tump se enfrenta en la carrera por obtener la candidatura del partido republicano rumbo a las elecciones presidenciales, pues no le tiembla la voz para retarlo a debatir incluso definiéndolo como “perdedor certificado, cobarde verificado”.

Durante una visita que realiza por Miami, Florida, el político de New Jersey se reunió con un grupo de cubanos residentes a quienes trató de convencer de ser la mejor opción de entre todas los aspirantes que presenta el Partido Republicano para tratar de llegar a la Casa Blanca el próximo año.

“Si soy presidente, se trata de empoderar a las familias para que tomen decisiones sobre la vida de sus hijos, su educación y su futuro, Quiero abrir cuentas de libertad educativa en este país y limpiaremos el crimen en estas ciudades”, señaló,

Asimismo, se refirió que uno de sus compromisos es respetar la ciudadanía estadounidense por nacimiento.

“Si arreglamos el sistema de migración de una manera que sea lógica, no tendríamos esta discusión”, indicó al tiempo de que se comprometió a abordar de este y otros temas de manera más puntal durante el primer debate presidencial republicano organizado por el Comité Nacional Republicano (RNC).

Chris Christie ha sido objeto de innumerables comentarios lanzados por Donald Trump a quien desea tener enfrente para responderle. (WADE VANDERVORT / AFP/ Getty Images)

Horas más tarde, al filtrarse la información sobre la posibilidad de que Donald Trump, en lugar de presentarse la próxima semana a intercambiar conceptos políticos en Milwaukee, pretende asistir a una entrevista con el expresentador Tucker Carlson, mediante las redes sociales, Christie criticó severamente al expresidente.

“Sorpresa, sorpresa, el tipo que está en libertad bajo fianza de cuatro jurisdicciones y no puede defender su conducta reprochable, corre asustado y se esconde del escenario del debate. Es un perdedor certificado, cobarde verificado al intentar saltarse el debate”, escribió en la plataforma X, antes conocida como Twitter.

Y para rematar su acción, el exgobernador de New Jersey volvió a retar al magnate neoyorquino.

“Si quieres ser presidente tienes que presentarte. Preséntese en los debates, preséntese en los ayuntamientos y preséntese con la verdad. No puedes esconderte y no puedes pretender ser alguien que no eres”, enfatizó.

Lo cierto es que la semana entrante puede ser muy complicada para Donald Trump, pues en Georgia vencerá el plazo que le otorgó la fiscal para entregarse y ser fichado en Fulton, al ser acusado por presuntamente manipular los resultados electorales en dicha entidad.

