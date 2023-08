Donald Trump planea saltarse el debate entre republicanos para asistir a una entrevista que le daría mayor proyección

Planteada como una astuta jugada que reforzaría su popularidad en las encuestas, Donald Trump presuntamente tiene la idea de no acudir al primer debate presidencial republicano que el Comité Nacional Republicano (RNC) planea llevar a cabo el próximo 23 de agosto, en Milwaukee; en lugar de ello, optaría por asistir a una entrevista que le daría mayor proyección en redes sociales.

De acuerdo con información dada a conocer por The New York Times, el expresidente sostendría una charla con Tucker Carlson, expresentador de la cadena de televisión Fox News, a la misma hora del debate, lo cual probablemente no sólo opacaría a sus rivales sino también al medio de comunicación a cargo de la transmisión del evento republicano.

Los resultados de varias encuestas señalan que Trump es hasta el momento el aspirante favorito entre los electores republicanos con hasta 39 puntos de ventaja sobre su rival de partido más cercano en la carrera por lograr la candidatura republicana de cara a los comicios electorales donde se definirá la presidencia de la nación el próximo año.

Por ello, el neoyorquino de 77 años había manifestado durante semanas que dudaba en participar en el debate, pues además está convencido que asistir les permitiría a sus rivales de partido atacarlo innecesariamente.

“Muchas personas preguntan si haré o no los DEBATES. Reagan no lo hizo, y tampoco los demás. La gente conoce mi récord, uno de los MEJORES DE TODOS LOS TIEMPOS, entonces, ¿por qué debatiría? SOY TU HOMBRE. ¡HAGAMOS AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ!”, escribió a media semana en la plataforma Truth Social.

Donald Trump continúa al frente de las preferencias de los electores republicanos y la tendencia parece irreversible. (GIORGIO VIERA / AFP / Getty Images)

Para algunos expertos, ver a Trump ser entrevistado por Tucker Carlson cumpliría con dos objetivos que posicionarían mejor sus aspiraciones políticas.

La primera razón tiene que ver con enviarle un mensaje a Fox News sobre el malestar del magnate ante lo que considera un manejo tendencioso de información relacionada con la manera en cómo han proyectado su imagen sobre todo después de las acusaciones legales en las cuales se ha visto inmerso en los últimos días.

El segundo motivo de otorgar una entrevista exclusiva está ligado a que la popularidad alcanzada por Tucker Carlson, pues las anteriores entrevistas en video realizadas por el expresentador de Fox News han llegado a generar más de 100 millones de visitas, lo cual resulta oro molido para los propósitos de Trum quien, seguramente, aprovechará cada segundo al frente de las cámaras para atacar a quienes considera intentan sacarlo de la carrera electoral por considerar la posibilidad que tiene de regresar a la Casa Blanca si su nombre aparece en la boleta.

