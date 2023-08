Donald Trump se vuelve a burlar de Joe Biden por sus problemas al bajar las escaleras e hilar frases

A pesar de que sobre Donald Trump pesan cuatro acusaciones legales que en caso de ser comprobadas podrían llevarlo a prisión, él continúa emitiendo controversiales comentarios acerca de quienes considera sus rivales políticos.

Durante una entrevista concedida a Larry Kudlow, el político neoyorquino arremetió en contra de Joe Biden por considerarlo incapaz de gobernar al país.

“Míralo, no puede juntar dos oraciones, no sabe dónde está. No puede subir un tramo de escaleras, y mucho menos bajar un tramo de escaleras“, expresó.

Acto seguido, el expresidente mencionó que otras de las deficiencias de Biden es que desde antes de las elecciones intermedias del año pasado se la ha pasado criticando a los republicanos MAGA, pero ni siquiera sabe lo que representa dicho concepto.

“Él no entiende lo que significa MAGA. Si le pidieras ahora mismo que defina MAGA o que diga qué es MAGA, no podría decir ‘Make American Great Again’. Siempre dice MAGA, esa gente de MAGA, pero si dices “¿Qué significa MAGA?” él no sería capaz de decírtelo”, enfatizó.

Mientras que Donald Trump no se cansa de golear verbalmente a Joe Biden, él simplemente guarda silencio. (Chip Somodevilla / Getty Images)

En este sentido, el magnate de 77 años reconoció estar indignado de la imagen del país que se le está proyectando al resto del mundo al tener a un personaje como Joe Biden sentado en la Casa Blanca.

“Tenemos un país que es el hazmerreír de todo el mundo. Tenemos un presidente que no puede representarnos adecuadamente, va a reuniones en países extranjeros y hace el ridículo. Es un tonto.

Y puedo imaginarme al presidente Xi (mandatario de China), todos estos líderes que he llegado a conocer tan bien. Macron (presidente de Francia), se están riendo de nosotros. Y esto es lo que tenemos y estamos atascados con eso”, enfatizó.

Cuestionado acerca de la política de Biden para contar con mayor tecnología ecológica en los hogares estadounidenses, Trump expresó que eso no sirve.

“Si compras una casa nueva tienes agua que no sale. La mayor parte del país tiene mucha agua, llamada lluvia del cielo y viene directamente del cielo, hermosa lluvia que ni siquiera sabes qué hacer.

Quieres lavarte las manos. ¿Sabes lo que haces? ¿Te lavas las manos cuatro veces más? Tienes estas cosas donde el agua simplemente gotea, difícilmente puede venir hacia ti, es brutal”, expresó irónicamente.

