Trump se retracta y cancela conferencia donde ofreció demostrar denuncias del presunto fraude electoral en Georgia

De manera sorpresiva, Donald Trump optó por dar un paso atrás y cancelar la conferencia de prensa prevista para la próxima semana donde se había comprometido a presentar evidencias de denuncias que comprobarían el presunto fraude electoral orquestado en Georgia en las elecciones de 2020.

Mediante un mensaje difundido en la plataforma Truth Social, el expresidente de la nación indicó que sus abogados le recomendaron compilar todas sus evidencias para presentarlas posteriormente.

“Me pidieron reunirlas en archivos legales formales mientras luchamos para desestimar esta acusación vergonzosa. ¡Por lo tanto, la conferencia de prensa ya no es necesaria!”, escribió.

El compromiso era que el lunes por la mañana el político de 77 años se presentaría ante los medios informativos y desde su club de golf de Bedminster, en New Jersey, daría conocer un extenso y detallado informe cuyas pruebas podrían quitarle de encima los 13 cargos que le imputó Fani Willis, fiscal de distrito del condado de Fulton, esto debido a su presunta participación para tratar de intervenir en los resultados de la elección presidencial en Georgia.

De manera extraoficial, surgió información de que los asesores legales del expresidente le externaron su preocupación de que la conferencia de prensa podría complicar aún más su caso y fue a partir de ello que se optó por descartarla.

El objetivo del expresidente es retrasar hasta después de las elecciones el juicio que pretenden hacerle en Georgia. (STEFANI REYNOLDS / Getty Images)

Cabe señalar que uno de los cargos más complejos que enfrenta el magnate neoyorquino en el condado de Fulton está ligado a una demanda presentada en la víspera de Año Nuevo de 2020 a través de la cual alegó falsamente un fraude masivo para cambiar el resultado de las elecciones en Georgia.

Trump señala ser inocente y parte de una cacería de brujas con el objetivo de sacarlo de la contienda electoral pues marcha al frente de las encuestas rumbo a las primarias republicanas.

No obstante, recientemente los resultados de una encuesta realizada por el Centro De Investigacion De Asuntos Publicos De The Associated Press Norc indican que después de hacerse pública la cuarta acusación legal en contra del republicano de 77 años, el 53% de las personas consultas manifestaron que definitivamente no lo apoyarían si fuera el candidato republicano que apareciera en la boleta electoral que definirá al personaje quien ocupará la Casa Blanca durante los siguientes cuatro años.

