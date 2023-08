Sergio Mayer Mori rompe el silencio sobre la verdadera relación que tiene con su padre | VIDEO

Sergio Mayer Mori, hijo de la bella actriz, Bárbara Mori y del actor, Sergio Mayer, concedió una entrevista en la que como muy pocas veces habló de la verdadera relación que tiene con su papá, quien hace unas semanas finalizó su participación dentro de “La Casa de los Famosos México”.

Durante la plática, el joven actor y cantante no se guardó nada para hablar sobre el trabajo que ha realizado Sergio Mayer como su papá y como abuelo. También se tomó unos breves segundos para confesar si vio o no vio el exitoso reality show de Televisa.

En una entrevista compartida por el experto en temas de la farándula Edén Dorantes, Sergio Mayer Mori fue cuestionado sobre cómo es su relación con su papá, Sergio Mayer, uno de los famosos más polémicos en la actualidad por la estrategia que realizó dentro de “La Casa de los Famosos México”.

Sin guardarse nada, el protagonista de la serie de “Rebelde” dijo que tiene un carácter bastante parecido al de su papá, lo que ha provocado que tengan sus roces. Reconoció la importante de su padre en los momentos más importantes de su vida.

Frente a las cámaras, el también cantante aseguró que su papá, Sergio Mayer siempre ha estado muy presente, pero también han tenido muchos roces. Dijo que sus “pleitos” se deben a que comparten el mismo carácter, pero a pesar de todo lo quiere mucho.

“Siempre ha estado muy presente. Hemos tenidos muchos roces, es normal en la relación de papá y primogénito. Lo quiero mucho”, contó.

Por otra parte, Sergio Mayer Mori dijo que lamentablemente no pudo ver la participación de su papá en “La Casa de los Famosos México”. Confesó que estuvo fuera del país y eso le impidió ser testigo de la manera de jugar de su padre en el controversial reality show.

“No vi nada, no vi nada de eso, estaba fuera del país”, sentenció.

A su corta edad, Sergio Mayer Mori se ha consolidado como uno de los jóvenes más talentosos en la industria de la actuación y la música. Su reciente trabajo como protagonista de la serie “Rebelde” le valió colocarse en boca de todos los usuarios de Netflix.

El joven es hijo de la reconocida actriz, Bárbara Mori y del actor, Sergio Mayer. Hace unos meses sostuvo un romance con la modelo Natalia Subtil, con quien procreó a su hija.

Sergio Mayer no deja de disfrutar acaparar el protagonismo ya sea en “La casa de los famosos”, así como en los medios de comunicación. Y en su reciente escándalo dio a conocer los motivos que lo llevaron al divorcio con Bárbara Mori.

Pero esta versión ya tuvo respuesta de parte de la actriz uruguaya, quien decidió romper el silencio ante estas recientes declaraciones de su expareja.

Recordemos que Mori se separó de Mayer en 2002. Fue justamente en “La casa de los famosos donde el bailarín confesó que según él, a la actriz no le gustaba la disciplina que él le trataba de inculcar, lo cual, causó una gran polémica al interior de la industria de la farándula.

Sin embargo, la protagonista de la película “Inspiración” optó por no quedarse callada y ya dio su versión de los hechos, lo cual, cambia completamente el panorama sobre la versión emitida por el exintegrante de Garibaldi.

Y es que las aseveraciones de Sergio Mayer tuvieron una gran repercusión porque nunca había hablado de forma abierta sobre los motivos que lo llevaron a separarse de Bárbara Mori.

Con quien recordemos tuvo al único hijo de la actriz, Sergio Mayer Mori. Y justo por estar en este polémico reality fue que esto desató que la histrión le respondiera.

Bárbara Mori decidió romper el silencio durante una transmisión en vivo con Marimar Vega en la que decidió hablar de su divorció del actual participante de “La Casa de los Famosos”.

La actriz uruguaya señaló que separarse el también político fue un auténtico “despertar” pues señaló que durante su matrimonio vivió bajo sus órdenes.

Y dio una dura confesión, pues el haberse relacionado con el exGaribaldi fue consecuencia de su dura infancia, pues señaló que creció pensando que no merecía nada bueno.