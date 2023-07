Sergio Mayer revela por primera vez el motivo que lo llevó a separarse de Bárbara Mori

Sergio Mayer se sinceró con sus compañeros de La Casa de los Famosos México y reveló la verdadera razón por la que se separó de Bárbara Mori, con la que tuvo un intenso romance y procreó a su hijo mayor Sergio. El cantante y actor no sólo dio a conocer los motivos de su ruptura, también confesó que esas mismas causas provocaron que su primogénito se alejara de él, cuando era tan solo un adolescente.

El integrante de Garibaldi siempre ha tratado de mantener su vida privada alejada de los medios de comunicación, no obstante, durante el reality show de Televisa, ha hablado de su familia y dejado ver que se encuentra muy afectado por distanciamiento con su hijo, a quien hace cuatro meses que no ha visto. Sin embargo, ahora recordó su relación con la protagonista de “Rubí” y aseguró que con ella tuvo los mismos problemas que con su vástago.

El cantante indicó que tuvo desacuerdos con Bárbara Mori debido a que él era muy disciplinado, mientras que a la actriz era todo lo contrario. Y es que en ese entonces Mayer, ya conocía la industria del entretenimiento, en tanto, la actriz estaba comenzando. “Ella era muy chica, muy joven, tenía 19 o 20 años, empezaba su carrera, yo ya tenía un back roads. Yo quería que fuera disciplinada. Tuvo que ver mucho eso. En aquel tiempo yo fui muy estructurado y disciplinado y hay gente que no quiere, que no le gusta”, destacó Mayer.

Asimismo, relató que tuvo algunos choques con la celebridad, pues además de ser su pareja, también la cuidaba como si fuera su padre y era su representante, así que esto empezó a afectar su relación. “Cometí el error de haber sido manager, papá, esposo, porque me convertí como en su papá, la quise proteger. Tengo mucho ese pedo. Así que dije ‘o somos pareja, o soy su papá o soy su manager’, y agarré todos los papeles. Y eso fue un error, un error tremendo mío”, reconoció.

Bárbara Mori y Sergio Mayer se conocieron a finales de los 90 en un centro nocturno llamado “Magic”, cuando la actriz era aún modelo y estaba a punto de cumplir 18 años. Después de unos meses de frecuentarse comenzaron a salir y al mismo tiempo el cantante se encargó de impulsar su carrera. La pareja tuvo a su hijo Sergio Mayer Mori en 1998, y después de cuatro años más se separaron definitivamente.

En tanto, Mayer Mori creció principalmente con su madre, sin embargo, vivió una temporada con su papá. Al respecto, el cantante de “La Ventanita” indicó que trató de aplicar la misma disciplina con su hijo, no obstante, este decidió no tomar su forma de vida y se alejó. “Se fue a casa o departamentos con amigos, de repente me enteraba que estaba en un departamento con un amigo de no sé dónde y así anduvo, hasta que su mamá le empezó a rentar un departamento”, aseguró.

“Soy muy de disciplina e ir armando estrategias para futuro y todo, y eso no les gusta o les funciona a todos. Igual su mamá dijo ‘no'”, comentó Sergio Mayer sobre el distanciamiento con su hijo, con el cual comenzó a tener problemas desde que era un adolescente, ya que no quería seguir sus reglas.

