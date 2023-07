Issabela Camil se siente prácticamente perdida sin Sergio Mayer | VIDEO

Issabela Camil y Sergio Mayer son un matrimonio desde 2009, por eso ella confesó que extraña la presencia de su esposo que está en La Casa de los Famosos, y aseguró que estos días alejados le han servido para “apreciar todo lo que hace”.

De hecho, ahora ella es quien tiene que resolver los temas que antes hacía él, incluidos los temas del hogar, y hasta algunos encargos que el actor se dio el lujo de pasar a dejar.

“Valoro muchísimo (lo que hace), cuando se fue me pasó a decir: ‘te va a servir muchísimo porque a veces no me aprecias’”, compartió en una charla con medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Y es que Issabela reconoció que la lejanía se siente a pesar de que puede encender el televisor y observar a Sergio, e incluso defenderlo de las críticas, pero no es la misma convivencia. Lo que si reconoce es que Sergio es de los famoso que marcan la pauta, tal y como sucede en su vida real en el hogar que comparten.

“Estoy contenta de que está haciendo lo que le gusta, a Sergio le encantan los retos. Es muy mental, esto es alimento para su mente porque es muy buen estratega, yo se que está en su mero mole. Estoy contenta de enfocarme en lo mío, tengo más tiempo par ciertas cosas, pero me toca todo lo de la casa” ISSABELA CAMIL

Issabela ha estado apoyando a su marido al pié del cañón, todos los días durante todas las semanas que él ha estado dentro de la casa, y hasta se ha aventado a defenderlo de críticas y polémicas que se han dado en torno a su presencia y liderazgo, especialmente frente a Bábara Torres, y diferentes peleas en las que se ha visto involucrado.

Pero al mismo tiempo que lo sigue y piensa como apoyarlo, Issabela reconoció que la distancia es algo que la ha hecho reflexionar en todo lo que él hace y valorar su ausencia. Incluso ha llegado a sentirse perdida sin él y sus consejos.

“Estoy apreciando muy cañón lo que hace Sergio, de verdad que sí, me ha tocado de todo. Me puso una cita y pensé que claro, puedo hacerlo y sí puedo, pero es mucho” ISSABELA CAMIL

La actriz, a pregunta de los reporteros, reconoció que está en una fase en la que le permite valorar a las mujeres que tienen la necesidad de llevar solas el mando de la casa.

“Nunca he dicho que es algo fácil, hoy las admiro más. La diferencia es que se que el mío regresa, no se qué semana pero va a volver. Pero si es una responsabilidad inmensa, obviamente económica pero a veces digo ‘como me gustaría que Sergio estuviera ahí para darme un consejo’. Me encamina” ISSABELA CAMIL

Issabela no ha dejado de trabajar, y contó sobre sus planes porque aseguró que está ensayando una nueva obra, acaba de terminar una serie y tiene un nuevo reto en el teatro.

“Me encanta, son los fines de semana. Vamos a hacer una obra de niños que se llama Princesas, yo voy a ser la que narra. Tengo ganas de hacer novela, hice la serie de Amazon pero las novelas tienen algo muy rico, eso de estar diario en el foro” ISSABELA CAMIL

