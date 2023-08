Wendy Guevara sí habría tenido su esperada cena con estrella del América ¡Aquí las pruebas! | VIDEO

ClDespués de que fuera bateado por el jugador del Club América, Wendy Guevara fue vista con Kevin Álvarez, quien por fin la aceptó la “cita”. Fue la propia ganadora de La Casa de los Famosos México, la cual tomó su cuenta de Instagram para aclarar la situación con el futbolista y demostró que él nunca tuvo una mala intensión. Además, la noche estuvo llena de sorpresas, ya que además de encontrarse con el deportista también estuvo con Anitta.

Hace unos días, la integrante de “Las Perdidas” hizo una dinámica en las redes sociales de TUDN, en donde reveló su interés por algunos jugadores de las Águilas. Si bien mencionó a unos cuantos deportistas, fue el deportista el que captó más su atención y hasta lo invitó a salir. “Ay Jesús de Veracruz. ¡Qué delicia, que cosa tan bonita hace la vida, de verdad! Luego te veo”, mencionó la influencer y ahora celebridad del reality show.

Las declaraciones de Wendy llegaron hasta los oíos de Kevin Álvarez, quien, supuestamente los fans, la bateó de forma sutil. Como era de esperarse, en redes sociales hubo muchos comentarios al respecto, desde aquellos que se lanzaron en su contra por no aceptarle “una cita” a la creadora de contenido, hasta aquellos que lo defendieron, pues argumentaron que no le dijo nada malo y que tiene el derecho de decidir con quien estar.

La noche de este lunes 28 de agosto, Guevara compartió en sus historias de Instagram que tuvo una noche muy especial, ya que cenó con celebridades importantes, entre ellas la cantante brasileña, Anitta, la cual se mostró muy cercana a la ganadora del reality show. Sin embargo, no fue la única persona que destacó entre la mesa, también Kevin Álvarez llamó la atención de los fans, puesto que supuestamente había rechazado a la influencer, de 30 años.

“Estamos saliendo a cenar, muy tranquila con Annita. Estamos muy tranquilas, platicando, está también Kevin, futbolista. No se crean, mucho escándalo”, destacó la integrante de “Las Perdidas”, que presumió que alado de ella estaba la cantante de “Envolver”, quien lucía un revelador conjunto negro de top que se amarraba con un collar, mientras que, del otro lado de la mesa, estaba el seleccionado mexicano, de 24 años de edad.

En otro clip, Wendy Guevara aclaró la situación con Kevin Álvarez, y aseguró que el futbolista no fue irrespetuoso con ella o la rechazó, que por el contrario tuvo una buena actitud hacia ella. “Para que vean que no me hizo grosería, ni me hiciste el feo, ¿Verdad que no? Muy buena onda el chico, muy buena onda el chico”, declaró la ganadora de La Casa de los Famosos, mientras que Anitta decía que la madre del americanista, sí era muy fan de la influencer.

Wendy Guevara invita a salir a estrella del América

La youtuber Wendy Guevara, ganadora del reality La Casa de los Famosos México, se declaró atraída por uno de los nuevos refuerzos del club América, equipo del que se declaró fan, pero en esta ocasión, a pesar de su fama y éxito recientes, no logró tener una respuesta positiva.

La forma de declarar públicamente su amor no es nueva para Wendy Guevara, quien lo ha hecho así con diferentes celebridades para buscar atraer la atención de ellos y del público, sobretodo con personajes jóvenes.

El aludido ahora fue Kevin Álvarez, jugador de 24 años y lateral derecho de las Águilas del América, quien no tuvo el mismo interés y rechazó, de forma muy sutil y con cortesía, la invitación a salir con ella, lo que de inmediato provocó reacciones en las redes sociales.

Wendy ganó el reality y eso le ha generado que la empresa Televisa la haga salir en todos sus programas, pues ya firmó contrato con ellos y ahora les interesa que también sea una figura conocida en el mundo de la televisión para poder comenzar algunos proyectos que beneficien a ambos.

La invitación sucedió en un contenido digital de TUDN, propiedad de Televisa que es dueña también del equipo de futbol, y ahí se sometió a una dinámica en la que mandaba ‘fueguitos’ y hacía comentarios sobre diferentes jugadores dependiendo de sus gustos.

Durante el juego sobresalieron los nombres de Jonathan dos Santos, Miguel Layún, Henry Martín, Alejandro Zendejas y Kevin Álvarez.

