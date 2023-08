Denuncian a Regina Blandón por ser grosera con la prensa tras irse furiosa de una entrevista

Una vez más la actriz mexicana Regina Blandón se encuentra en el ojo del huracán después de que se diera a conocer que fue grosera con una reportera durante una entrevista. La cual habría abandonado de manera intempestiva, pues no le gustó lo que se le preguntó.

Esta no es la primera ocasión que Regina, hija del primer actor, Roberto Blandón, protagoniza un incidente de este tipo. Pues de acuerdo a la prensa mexicana, es una joven temperamental, y no le agrada mucho atender a los medios, y menos si no es bajo sus condiciones.

Fue el conductor Gustavo Adolfo Infante, quien contactó a la supuesta reportera que entrevistó a Regina, para que le contara qué había sucedido entre ella y la actriz de “Mirreyes contra Godínez”.

La reportera, Mariana Zepeda, con quien supuestamente Regina Blandón tuvo el mal entendido, dio su versión de lo ocurrido.

Zepeda señaló que Regina Blandón ya había expresado su molestia con los medios de comunicación, pero afortunadamente ella no estuvo presente en ese momento. Minutos después fue cuando se encontraron para platicar frente a frente.

Posteriormente, Mariana reveló que le hizo algunas preguntas que le molestaron en demasía a Regina. Entre ellas si tenía planes de convertirse en mamá, así como la participación de Bárbara Torres, su compañera en “La Familia P.Luche”, dentro de “La Casa de los Famosos México”.

Justo fue ese instante el que detonó la furia de Blandón, quien sin más ni más decidió abandonar la entrevista y fuera de cámaras le dijo que solo iba a hablar de teatro.

Ante esto, se dio una batalla campal entre Regina y la reportera en redes sociales. Después de que la comunicadora exhibiera los malos tratos de la actriz hacia la prensa.

A lo que Regina, sin tardarse le respondió y hasta etiquetó a la agencia que organizó el evento como si fuera un tipo de amenaza a la prensa. Ya que no había ningún motivo para hacerlo.