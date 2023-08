“Viva México, ca…”: Canelo Álvarez quiere festejar el mes patrio con tequila y una victoria contra Jermell Charlo

En medio de una serie de entrenamientos intensivos para preparar su pelea contra Jermell Charlo del próximo 30 de septiembre, Canelo Álvarez hizo una pausa para anunciar el lanzamiento de una bebida muy mexicana en Estados Unidos y que llegará en pleno mes de la celebración de la independencia de su país.

A través de un comunicado y un video en Instagram, el pelirrojo jalisciense reveló el arribo de este nuevo producto al mercado estadounidense.

Se trata de la bebida “VMC”, siglas de la célebre frase “Viva México, Cabrones”, utilizada por millones de personas en México y Estados Unidos para celebrar su identidad, y con la que el Canelo brindará por sus próximos triunfos.

“Para mis compas de California, Texas, Nevada, Arizona y Nuevo México, ya pueden encontrar VMC en su tienda de licor favorito”, adelantó el originario de Guadalajara, quien puntualizó que los cocteles enlatados llegarán en tres distintos sabores: toronja, jamaica y la tradicional margarita.

“Prepárense conmigo para esta pelea del próximo 30 de septiembre y acompáñame en el “watch party” para brindar y celebrar al grito de ¡Viva México, Cabrones!”, acotó en el video.

Canelo Álvarez cerrará el mes patrio con su pelea contra Charlo

La pelea del mexicano de 33 años contra Jermell Charlo, también de 33, donde estarán en juego los 4 campeonatos del Canelo en peso supermediano (CMB, OMB, AMB y FIB), será el último día de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, siguiendo la tradición de Álvarez de pelear durante septiembre, un mes muy importante para él y sus paisanos, en el que se conmemora la Independencia de México, por lo que buscará dar lo mejor de sí ante los 20,000 espectadores que lo vean en la arena y los millones que lo hagan en diferentes puntos de Estados Unidos siguiendo la transmisión en vivo de Showtime PPV. View this post on Instagram A post shared by Saul Alvarez (@canelo)

Sigue leyendo:

· Jermell Charlo está seguro de que vencerá al Canelo y ya piensa en darle la revancha en diciembre

· Canelo Álvarez presumió atuendo de $3 millones de dólares tras careo con Jermell Charlo

· Canelo Álvarez dice que está dispuesto a enfrentar a Terence Crawford