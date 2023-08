Cuauhtémoc Blanco recuerda el golpe a David Faitelson 20 años después: “No le di bien, sigue viviendo de mí”

El 8 de marzo de 2003 quedó uno de los momentos más polémicos del fútbol mexicano. En el Estadio Luis Pirata Fuente, Cuauhtémoc Blanco le dio un puñetazo en la cara al periodista David Faitelson y quedó grabado en televisión que recorrió todo México.

20 años después, Cuauhtémoc Blanco recuerda el momento junto con el Escorpión Dorado y reveló por qué lo hizo.

“Antes sí me pasaba de listo con los periodistas, me enganchaba, pero aprendes… Era la pinche calentura porque él me estaba chingue y chingue; igual que José Ramón (Fernández) cuando estaban en TV Azteca, pero yo tan güey que me calentaba y enganchaba”, comentó Blanco.

Hoy se conmemoran 20 años de aquel 8 de Marzo de 2003 en el que el divo de Tepito, Cuauhtémoc Blanco, le metió tremendo putazo en el cachete a Faitelson en los vestidores del Pirata Fuente en una calurosa tarde en el bello puerto. Felicidades @Faitelson_ESPN @cuauhtemocb10 pic.twitter.com/SjketeS0hY — 🅱️🅰️dillo (@baaaadillo) March 8, 2023

“No le di bien porque había una reja, entonces no le pude dar el buen putazo que se merecía el cabrón, pero sigue viviendo de mí, sigue hablando de eso”, detalló entre risas.

El Cuau reveló que le pidió disculpas a Faitelson por el gol y admitió el error, aunque también aseguró que no son amigos y no tienen una amistad.

“No (somos amigos), lo saludo y le pedí disculpas, al final de cuentas la cagué, me enganché. He ido una o dos veces a su televisora. Pero no lo considero mi amigo… amigos son los de fútbol o infancia, digamos que es un conocido, por casualidad”.

El exfutbolista y ahora gobernador de Morelos reveló que todos sus compañeros se rieron cuando les contó que le dio un puñetazo en la cara a Faitelson, pero al día siguiente varios trabajadores de Tv Azteca, cadena para la que trabajaba el periodista, lo siguieron al aeropuerto tras el regreso del club.

“Nadie me vio, llegué y les dije que le había acomodado un madrazo a Faitelson, entonces todos se rieron en la noche. Pero trabajadores de TV Azteca fueron al día siguiente al aeropuerto y chingandome”, contó Cuauhtémoc Blanco.

Hasta el día de hoy, David Faitelson sigue recibiendo comentarios en sus redes sociales en todos sus publicaciones sobre el puñetazo que recibió aquel 8 de marzo y que quedó marcado entre las decenas de polémicas que ha dejado el fútbol mexicano.

Sigue leyendo:

– Cuauhtémoc Blanco quedó fuera del Mundial 2006 por sus compañeros, a pesar de la presión de Azcárraga, reveló Alberto de la Torre

– Cuauhtémoc Blanco tunde a los futbolistas de la Selección de México: “Les falta corazón y hambre”

– “Me siento mucho mejor que ellos”: Cuauhtémoc Blanco directo ante comparaciones con Hugo Sánchez y ‘Chicharito’ Hernández