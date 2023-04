“Me siento mucho mejor que ello”: Cuauhtémoc Blanco directo ante comparaciones con Hugo Sánchez y ‘Chicharito’ Hernández

La leyenda y exjugador del Club América, Cuauhtémoc Blanco, habló sobre las comparaciones que posee con otros delantero mexicanos como Hugo Sánchez y Javier “Chicharito” Hernández, y aunque dijo que a él no le gusta dichas comparaciones, aseguró que es el mejor entre los tres arietes.

“¿Cómo crees? Yo me siento mucho mejor que ellos, así te lo digo, pero mucho mejor, aunque ellos hayan jugado en varios equipos, y eso no lo digo yo, lo dice toda la gente”, declaró el hoy Gobernador de Morelos y bandera del fútbol mexicano.

Sin embargo, esto no fue lo único que dijo, sino que luego Blanco se lavó las manos casi de inmediato, pues el exdelantero indicó que eso de quién es mejor se lo deja a la gente, dejando así la respuesta definitiva sobre quien es el mejor de los tres a los fanaticos.

“Yo no me comparo con Chicharito ni con Hugo. Cada uno hizo su historia y pues pregunten, yo califiqué a la selección a dos mundiales. Estábamos a punto de no ir, con la ayuda igual de mis compañeros, pero toda la gente dice que soy mejor que ellos, pero yo se lo dejo a la gente, no lo digo yo”, agregó Cuauhtémoc Blanco.

Blanco, quien estuvo con el América y también con la playera de Dorados de Sinaloa, Necaxa, Chicago Fire, Santos, Veracruz, Irapuato, Real Valladolid y Puebla, estuvo hasta en tres Mundiales, los cuales fueron: Francia 1998, Corea y Japón 2002 y Sudáfrica 2010, siendo importante en las eliminatorias de los últimos dos.

Además, con la Selección de México anotó 38 goles en más de 110 encuentros con el Tri y logró disputar tres Copa América y tres Copa Oro.

