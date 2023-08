Lety Calderón cuenta por qué no tiene pareja y revela qué cualidades le gustan en un hombre

La actriz Leticia Calderón recientemente contó cómo fue el reencuentro que hubo entre sus hijos y su exesposo, el abogado Juan Collado, luego de cuatro años de arresto de este en México. Ahora asistió a un programa de televisión en el que contó porque no se ha vuelto a dar una oportunidad en el amor.

El miércoles Lety Calderón fue invitada al programa ‘La Mesa Caliente’ de Telemundo, donde compartió con las conductoras del show Myrka Dellanos, Verónica Bastos, Giselle Blondet y Aylín Mujica. En el show la actriz fue consultada sobre por qué no se ha dado una oportunidad en el amor luego de haberse separado del Collado hace años.

Calderón explicó que su prioridad actual es su familia, en especial sus dos hijos, Luciano y Carlo. La actriz dijo que está disfrutando mucho de esta etapa de su vida y que no cree tener tiempo para una relación de pareja en estos momentos. Sin embargo, no se mostró completamente cerrada a la posibilidad.

“Yo nací para amar y para dejarme amar, pero ahorita no me he dado el tiempo porque estoy disfrutando muchísimo estar con mis hijos, yo sé que el día de mañana va a llegar una persona a mi lado que va a querer estar en la misma sintonía que yo, que es ya no problemas, ya no juegos, ya no tonterías”, dijo.

Además, reveló cuáles son las cualidades de un hombre que le gustaría que tuviera un hombre que quiera pretenderla.

“Yo quiero un hombre de verdad, un hombre seguro de sí mismo, porque luego creen que porque eres actriz tienes que ser millonario, guapo, hermoso, no señores, no se dejen impresionar, lo que queremos las mujeres es un hombre que nos apapache, que nos quiera, que nos valore y que nos consienta (…) que sea un hombre seguro de sí mismo”, detalló

Asimismo, aseguró que sus hijos están felices porque están acercándose a su papá en estos momentos en los que se encuentra en el hospital por un problema de salud cardiovascular. También dejó saber que ella perdonó hace tiempo a Juan Collado por las situaciones que vivió cuando estuvo casada con él.

