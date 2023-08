“No salgan de sus casas”: Así se vivió tremenda balacera entre policías y miembros del CJNG en Puebla

Era un día normal, los niños estaban en las escuelas, las personas en sus trabajos y otras en sus casas, pero la rutina se vio interrumpida por una balacera terrible que puso en alerta a la población de San Miguel Xoxtla, un poblado en el estado mexicano de Puebla, quienes no sabían qué hacer, pues el pánico se había apoderado de ellos. Detrás de estos hechos estaban cuatro conocidas letras: las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Varios videos de lo sucedido circularon en redes sociales, mostrando el terror que se vivió en la localidad poblana, a la cual tuvieron que llegar elementos de las policías de varios municipios para controlar la situación, también agentes de la Guardia Nacional se hicieron presentes, según dio a conocer Grupo Radio Fórmula.

Guadalupe Siyancan Peregrina Díaz, presidenta municipal de San Miguel Xoxtla hizo un llamado a los habitantes del lugar, les pidió que no salieran de sus casas e incluso dijo que se había dado la orden de que no se dejara salir a ningún niño de las escuelas, esto con el fin de que los padres de familia no fueran a los planteles de manera masiva y se arriesgaran ellos mismos y a los menores.

#AzucenaALas10 | En San Miguel Xoxtla, Puebla, se vivieron momentos de pánico por la presencia de sicarios que se negaron a una revisión en la México-Puebla; la alcaldesa hizo un llamado a la ciudadanía para que no saliera, ni siquiera para recoger a sus hijos de la escuela pic.twitter.com/7pPA05BLEp — Azucena Uresti (@azucenau) August 30, 2023

“Hola, muy buena tarde a todos los ciudadanos de San Miguel Xoxtla. El día de hoy emitimos este comunicado para pedirles que no salgan de sus casas… Por favor, de la manera más atenta, entiendo que a veces el morbo o el tema de saber qué está pasando genera que ustedes salgan. No salgan. Les pedimos de la manera más atenta que ustedes se ubiquen en sus domicilios”, indicó.

En la grabación la alcaldesa portaba un chaleco antibalas y se escuchaba nerviosa, reiteró que los pobladores no tenían que salir, pues su integridad era más importante que el morbo que la situación pudiera generar. El video fue difundido en todos los medios de comunicación mexicanos y fue una muestra del terror que la balacera desató.

Las grabaciones que circularon en redes sociales dejan ver a algunos policías resguardados detrás de sus patrullas, disparando a objetivos no visibles. Uno de ellos corre a resguardarse junto al que graba y gritan: “Cúbrete”. Las detonaciones dejan ver que son armas de grueso calibre.

Puebla: Persecución y enfrentamiento entre civiles armados y policías estatales en San Miguel Xoxtla; son presuntos integrantes del CJNG. El saldo fue de un policía asesinado y 4 detenidos. Ciudadano y policía quedaron en medio de la refriega… pic.twitter.com/gbmJCe7d18 — Vigilantes Veracruz (@VigilantesV) August 30, 2023

Un policía muerto y ocho detenidos

De acuerdo con el diario El Universal, ocho integrantes del CJNG – siete hombres y una mujer- fueron detenidos tras el enfrentamiento que protagonizaron con fuerzas policiales en el municipio de San Miguel Xoxtla.

Además, el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Daniel Cruz Luna informó que el saldo del tiroteo fue de un policía estatal muerto y dos más heridos de bala. 🕊️ Entre el sonar de las sirenas y el pase de lista, autoridades rindieron un homenaje al policía estatal Juan Pablo Ramos Morales, caído en el cumplimiento de su deber durante un el enfrentamiento suscitado en #Xoxtla @Gob_Puebla @SSPGobPue #Entérate #TráficoPuebla pic.twitter.com/dXZ4uIcAdS— TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) August 31, 2023

El funcionario estatal agregó que también se logró el aseguramiento de seis armas largas y chalecos antibalas con la leyenda del Cártel Jalisco Nueva Generación, razón por la que supieron que ese grupo criminal estuvo detrás del hecho, del que se dijo que se originó por un asalto.

En redes sociales también circularon videos del homenaje que se le rindió al policía caído en el cumplimiento de su deber, varios internautas aplaudieron la acción del uniformado, la cual calificaron como heroica, pero lamentaron que la inseguridad en Puebla esté escalando a esos niveles.

