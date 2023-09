De Emiratos Árabes a Estados Unidos: el Gullit Peña podría jugar en Los Angeles

Carlos Peña vuelve a generar incertidumbre sobre su carrera. El veterano futbolista que milita en el Al-Dhaid de Emiratos Árabes Unidos sigue buscando un nuevo club. A pesar de su interés de jugar en Arabia Saudita, en las últimas horas ha surgido la posibilidad de que fiche por un club de Estados Unidos: Racing Los Angeles City FC.

El Gullit Peña tiene pocos meses en los Emiratos Árabes Unidos. Pero todo parece indicar que su paso por el Al-Dhaid no ha sido el mejor. Desde hace varias semanas el futbolista mexicano ha hecho ruido a través de los medios de difusión por su búsqueda de un nuevo club.

Entre las opciones de Carlos Peña estaba un club de las categorías inferiores de España y su anhelado sueño de jugar en la liga de las estrellas de Arabia Saudita. Pero un nuevo destino surge en el camino del azteca y está lejos de ser un fútbol exótico.

El Gullit Peña es un delantero de mucha experiencia que incluso llegó a jugar la Copa Libertadores. RODRIGO BUENDIA-Getty Images.

El Gullit en Estados Unidos

Según informaciones de Fútbol Total MX, Carlos Peña sería una opción clara para el Racing Los Angeles City FC. Este club forma parte de la United Premier Soccer League, un torneo regional que se disputa desde 2011.

El vínculo de Carlos Peña con este club está relacionado con su representante Morris Pagniello. El agente del mexicano forma parte de este nuevo proyecto denominado Racing City Group, una franquicia que consta de varios clubes por el mundo, entre ellos Racing Houston, Racing Dallas, Racing Sacramento, Racing Murcia y Racing Capri.

Racing City Group tiene un nuevo integrante en España: el Racing Cartagena – Mar Menor.



Este grupo deportivo liderado por Morris Pagniello está formando un imperio de clubes en el territorio nacional, pero ninguno parece llegar a arrancar…



Repasemos cuáles son los clubes. pic.twitter.com/WrccVGSeuo — Avo Miralles Fontes (@avomirallesf) July 3, 2023

De hecho, este fue el mismo acercamiento que vinculó al Gullit con el fútbol de España. Morros Piagnello sería la pieza angular para que esta transacción se cristalice en vista de que la Saudi Pro League no prevé mostrar interés por el mexicano.

Carlos Peña tiene 33 años y mantiene un contrato vigente con el Al-Dhaid hasta junio de 2024. El valor de la ficha del azteca está valorada en poco más de $100,000 dólares, pues su carrera se ha ido a pique en sus últimos clubes de Centroamérica.

Sigue leyendo:

· El Gullit Peña quiere unirse a la “fiesta” de Arabia Saudita: el mexicano insiste en fichar por la Saudi Pro League

· Gullit no tuvo permisos: se cae la posibilidad de ver jugar a Carlos Peña en México

· Gullit inoxidable: Carlos Peña puede llegar al fútbol español

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.