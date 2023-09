Luis Rubiales rompe el silencio para denunciar “persecución” y ausencia de “separación de poderes en España”

Este viernes, Luis Rubiales ha decidido romper el silencio y pasar al contraataque luego de conocer la postura del Tribunal Administrativo de Deporte (TAD) y con un explosivo comunicado denunció ser víctima de una persecución y ausencia de separación de poderes por parte del gobierno de España.

A través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), Rubiales compartió un enlace que redirige a un extenso comunicado en el que repasa minuciosamente varios aspectos del escándalo suscitado debido al beso en la boca que le propinó a Jennifer Hermoso durante la celebración de la selección española en Australia tras ganar el Mundial Femenil 2023.

“Me preocupa especialmente que, algunos de quienes deben proclamar y contribuir a garantizar la separación de poderes en nuestro país, se empeñen en tomar parte y presionar en mi contra, en lugar de dejar que la justicia actúe con todas las garantías, manteniéndose al margen”, manifestó.

“Durante todo este periodo he sufrido un linchamiento político y mediático sin precedentes del que me he mantenido totalmente al margen. No solo a nivel nacional, sino mundial”, señaló.

Comunicado ante la Resolución del TAD publicado hoy viernes 1 de septiembre de 2023.



Gracias por las incontables muestras de apoyo recibidas.https://t.co/N4aq0cfc6D — Luis Rubiales (@LuisRubiales17) September 1, 2023

El ahora suspendido presidente debido a la última resolución de la FIFA, rompe el silencio tras la polémica Asamblea de la semana pasada en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Su comunicado empieza asumiendo culpas y repartiendo pedidos de disculpas.

“El pasado día 20 de agosto cometí algunos errores evidentes, de los que me arrepiento, sinceramente, de corazón. Es verdad que por tales errores he pedido perdón porque era justo; y ahora lo vuelvo a hacer con humildad. Lo hago convencido y con el propósito de mejorar”, inició.

“He aprendido que por grande que sea la alegría y profunda que sea la emoción, incluso cuando se GANA UN MUNDIAL, a los dirigentes deportivos se nos debe exigir un comportamiento ejemplar, y el mío no lo fue”, añadió para luego comenzar un pedido de disculpas.

“Por tanto, reitero, una vez más, mis disculpas por ello a las futbolistas, federación y demás estamentos del fútbol de manera clara, rotunda y sin paliativos. También a los aficionados al fútbol y a todos los que se hayan podido ofender por mis actos (…) es mi única versión, la que he mantenido desde el primer momento y sigo defendiendo y no voy a modificar”, sentenció.

En el segundo tramo de su escrito, Rubiales pasó a defenderse asegurando que continuará aportando las pruebas, peritajes, documentación, videos y colaborando para esclarecer toda la controversia. “En este sentido, también he acudido al procedimiento abierto por FIFA para defender mi postura”, precisó.

El epílogo de la misiva fue dedicado a la resolución del TAD, organismo qué decidió abrir un expediente a Rubiales, pero calificando las acciones como graves. Cabe recordar que era necesario que fuesen catalogadas como “muy graves” para que el Consejo Superior de Deportes (CSD) pudiera inhabilitar al directivo.

“En el día de hoy, el TAD ha decidido abrirme un expediente. Al no haber razón alguna, según la resolución fundamentada por dicho órgano, para catalogar ninguna acción como MUY GRAVE, no se podrá aplicar una suspensión provisional por la Comisión Directiva del CSD“, dijo.

Rubiales finalizó su comunicado con un mensaje reivindicativo para su defensa y el colectivo feminista. “En nombre del Feminismo no se debe tratar de hundir a un hombre —ni a una mujer— sin un juicio justo. La igualdad va de derechos idénticos para todos. La Justicia se aplica sobre personas sin que el género deba marcar previamente el resultado”.

