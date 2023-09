“Me duele como técnica, madre de dos hijas y esposa”: el mensaje de la entrenadora de Inglaterra tras la polémica de Luis Rubiales

La seleccionadora de Inglaterra, Sarina Wiegman, le dedicó su premio de Entrenador Femenino del Año de la UEFA al equipo de España, ante el que ella perdió el 20 de agosto la final del Mundial de Fútbol, pero cuyo éxito se ha visto opacado por un escándalo ocurrido fuera del campo de juego.

Y es que durante la ceremonia de premiación de ese torneo, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, beso en la boca a la delantera Jenni Hermoso, quien ha dicho que se trató de un acto no consentido, por lo que sobre Rubiales ha caído un aluvión de críticas.

Wiegman afirmó que las victoriosas jugadoras españolas “merecen ser escuchadas”.

Rubiales fue suspendido el sábado por el organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, pero se ha negado repetidamente a dimitir.

En la ceremonia de este jueves Wiegman pidió al público asistente un aplauso para el equipo de España, afirmando que “merecen ser celebrados”.

“Todos conocemos los problemas que rodean a la selección española”, dijo.

“Me duele mucho como entrenadora, madre de dos hijas, como esposa y como ser humano. Y se nota, el juego ha crecido mucho, pero queda un largo camino por recorrer en el fútbol femenino y en la sociedad”, dijo.

“Me gustaría dedicar este premio a la selección española, el equipo que jugó un fútbol tan bueno que todos disfrutaron”, agregó.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, escribió en las redes sociales: “Esto nunca debería haber ocurrido nunca”.

Infantino luego publicó una fotografía de sí mismo con las campeonas del mundo en Instagram, escribiendo: “Lamentablemente, la merecida celebración de estas magníficas campeonas se vio empañada arruinadas por lo que sucedió tras el pitido final”.

“Los órganos disciplinarios de la FIFA asumieron inmediatamente su responsabilidad y tomaron las medidas necesarias.

“Por nuestra parte, debemos seguir centrándonos en cómo seguir apoyando a las mujeres y al fútbol femenino en el futuro. Dentro y fuera del terreno de juego”, agregó.

Infantino fue criticado por un discurso que pronunció en la Copa del Mundo donde dijo que las mujeres que “escogen las peleas correctas” pueden “convencernos a los hombres de lo que tenemos que hacer” para lograr avances en el fútbol femenino.

“No podemos permitir tales abusos de poder”

Getty Images El presidente de la FIFA publicó una foto suya celebrando con las jugadoras.

El incidente ha provocado una conversación global sobre el consentimiento y el poder, con protestas generalizadas en toda España en apoyo a Hermoso.

La compañera de equipo internacional de la delantera, Aitana Bonmati, también habló sobre el incidente mientras aceptaba su premio a la jugadora del año en el evento de la UEFA.

“Gracias a Sarina por sus palabras. No corren tiempos muy buenos para el fútbol español”, afirmó la centrocampista de 25 años.

“Acabamos de ganar el Mundial, pero no se habla de eso porque han sucedido cosas que desearía que no sucedieran. Como sociedad, no debemos permitir tales abusos de poder en una relación laboral ni tal falta de respeto”, agregó.

Los líderes regionales de la federación española de fútbol han pedido a Rubiales que dimita inmediatamente, mientras que los fiscales españoles abrieron una investigación preliminar para determinar si el incidente constituye un delito de agresión sexual.

El Tribunal Deportivo de España (TAD) también se reunió el lunes para discutir la solicitud del gobierno español de suspender a Rubiales, cuya decisión aún no se ha anunciado.

El fútbol tiene un ‘problema de mujeres’

Mientras tanto, la entrenadora femenina del Chelsea, Emma Hayes, dice que tiene la esperanza de que la situación resulte ser un “gran momento de despertar” en España.

“Este no es sólo un incidente aislado”, dijo Hayes, hablando en Woman’s Hour en BBC Radio 4.

“Se trata de un problema sistémico de varios años en el que la selección nacional femenina se ha quejado en más de una ocasión del nivel de trato y de la igualdad de oportunidades y acceso para todos ellos.

“Espero que esto traiga un cambio sísmico y sistémico y se puede ver en la reacción en toda España que, sin duda, es de apoyo a Jenni Hermoso y a todo el equipo español”, señaló.

“Este es un gran momento de despertar para la sociedad española y va más allá del fútbol español en cuanto a cómo las mujeres sienten que son tratadas o maltratadas”, agregó.

Hayes aseguró que así como en España, en Inglaterra también hay misoginia.

“Tengo que lidiar con eso regularmente. ¿Creo que estamos mucho más adelantados que España? Sí. Pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer.

“Por supuesto que [el fútbol] tiene un ‘problema de mujeres’. Tenemos que analizar algunos de los trabajos realizados para desafiar los mismos problemas relacionados con el racismo porque algunas personas no son conscientes de lo intrínsecamente misóginas que son.

“Estamos avanzando en la dirección correcta pero queremos seguir progresando”, concluyó.

