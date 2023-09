Natti Natasha envía contundente mensaje a los que critican su delgadez

Desde hace semanas internautas han venido comentando en los posts de Natti Natasha que supuestamente está muy delgada. Ella se había mantenido callada sobre la situación, pero esta semana rompió el silencio y se fue contra sus detractores.

A través de un ‘en vivo’ en Instagram, la cantante aseguró que está “muy bien” y que tiene una alimentación muy saludable, vegetariana y balanceada. Además, subrayó que le “encanta” como se ve actualmente y que no le importan las críticas.

“Me encanta como me veo para los videos, para todo. Personalmente ‘I love it’. Como quiera juzgan. Cuando estaba más llenita ‘ah estás muy gordita, pareces embarazada’ y ahora que estoy flaca cortada ‘estás muy delgada’. Yo estoy bien, señores, yo estoy demasiado bien gracias a Dios”, dijo.

Natti comentó que, aunque algunas personas delgadas no hacen ejercicio, no es su caso porque ella come bien, entrena muy bien haciendo pesas o pedaleando en una bicicleta y está bien con “0 % de grasa”.

“Yo como, pa’ la gente que dice que yo no como, yo como. Pasa es que yo entreno como un animal. Me chequeé y estoy 0 % de grasa. Es que para alguna gente yo me veo delgadita, para mí yo me veo perfecta porque yo hago ejercicio yo lo hago para eso(…) Yo le meto en la madre al ejercicio. Yo hago mis pesas, yo me meto en la bicicleta, le doy una hora. Yo le meto y me encanta, me encanta verme como estoy”, detalló la dominicana.

La intérprete de ‘Dutty Love’ comentó que le hace mucho ruido el hecho de que las personas promuevan el no opinar sobre cuerpos de otros, pero que lo apliquen en algunos casos y en otros no.

“Es como raro que en los tiempos que estamos ahora no quieren juzgar a las personas que son más llenitas, pero entonces a las personas que son flacas, aunque tengan músculos y están rotas por todos lados, las quieren juzgar. Como que no me cuadra mucho”, expresó.

Además, cuestionó a los que emiten comentarios sobre los delgados: “O estamos juzgando los cuerpos, o no estamos juzgando los cuerpos, o, ¿es nada más a las flaquitas?”.

Asimismo, aseguró que a las personas delgadas también se les debe apoyar y no señalar. “En los tiempos que estamos ahora que no estamos juzgando cuerpos, entiendo que eso está muy fuera de lo adecuado y entiendo que a las flaquitas y a los flaquitos también se les tiene que dar su respeto y se les debe dar su apoyo, digo yo”, dijo.

Habló del contenido subido de tono de su nueva canción

En el ‘live’ que realizó también aprovechó de aclarar cómo es ella y por qué hay contenido muy sensual en el videoclip de ‘No Pare’, una canción que promocionó con una foto sin ropa por la que supuestamente la estaban chantajeando y ella decidió publicar.

“Había pasado mucho tiempo en el que la gente no me había visto de esa manera. Así fue que siempre fui. Recuerdo cuando hice ‘Tonta’, ‘Sin Pijama’, todas esas canciones siempre fui muy abierta con mi sexualidad, con mi cuerpo, con mi manera de expresarme, la realidad es que nunca cambié, es algo que está mucho más presente ahora”, dijo Natti Natasha.

