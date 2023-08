Natti Natasha desata críticas por enseñar a su hija a bailar reguetón en el concierto de Karol G

La cantante Natti Natasha fue junto a su hija Vida Isabelle al segundo concierto de Karol G en Miami para apoyar a su amiga, momento que presumió en las redes sociales haciéndolas estallar.

A través de la cuenta de Instagram de la pequeña fue compartido un video en el que se les aprecia en la cocina de una zona privada en el Hard Rock Stadium de Miami. En las imágenes aparece Natti perreando y la niña imitando sus pasos mientras al fondo se escuchaba que Karol G estaba cantando ‘Tus Gafitas’.

“Mi primer party con mi Ma”, fue el texto con el que acompañaron el post en el perfil de la pequeñita de dos años de vida.

“Hermosas, las amo con todo mi ser”, fue el comentario escrito en reacción al video desde la cuenta del novio de Natti y padre de Vida, el productor Raphy Pina, quien se encuentra cumpliendo una condena en una prisión.

En otro video que compartió la artista dominicana en sus historias de Instagram se le apreció bailando muy sensualmente mientras su hija estaba emocionada viéndola cuando estaban disfrutando del concierto. La cantante también mostró cómo estuvo disfrutando del espectáculo de la ‘Bichota’ con su niña en brazos.

Reacciones en redes sociales

Las publicaciones en las cuentas de Natti Natasha y Vida Isabelle comenzaron a generar diversos comentarios de usuarios de la red social de la camarita. Algunos han criticado que estuviera enseñando a la niña a bailar reguetón.

“No le enseñes a bailar así no seas mala madre la está hipersexulizando eso es un angelito q Dios te mando recuerda que no podías tener hijo y ella es tu milagro”; “Que feo lo que le enseñan”; “Una respuesta muy acertada el que sabe sabe de la palabra Hipersexualizada. Lo mismo pensé y eso no es ser pasado de moda o de cristal simplemente cuidar la integridad de su infancia”; “Está muy pequeña para ver esos tipos de bailes”; “Ni la música, ni el baile es para niños. Disfrute de sus hijos en cada etapa, todo en su momento” y “¡Ya vienen las madres perfectas a comentar! DEJENLA! ESTA PASANDO UN MOMENTO AGRADABLE CON SU HIJA”, son algunos de los comentarios que se logran leer.

Asimismo, muchos han expresado su preocupación por el aspecto físico de la intérprete de ‘No Pare’, pues consideran que está “muy delgada”.

“A veces el sufrimiento se refleja dejando de comer o comiendo de más. Ella no la está pasando bien”; “Veo muchos comentarios diciendo que Natti está muy flaca y bla bla bla… Señores no es fácil. Solo ella y su familia saben lo que están pasando, su esposo pasando por ese proceso, quizás a ella le ha chocado mucho eso y así es que ella lo está reflejando, bajando mucho de peso”; “Es malísimo para el corazón, el cerebro y los intestinos, se pueden pegar por estar así de flaca. Quizás por eso su cambio de comportamiento. Ojalá que busque ayuda su bebé la necesita” y “Tendrá problema alimenticio Natti, demasiado delgada pero bueno”, entre otras han sido las reacciones de los internautas.

Sigue leyendo:

– Natti Natasha respondió contundente a quienes la critican por “enseñar demasiada piel” en redes

– Natti Natasha arrasa en Nueva York: vestido de agujeros para Sugar Factory y orgullo dominicano

– Natti Natasha se agarra colita, pecho y presume músculos en Instagram desde el gimnasio