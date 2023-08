Natti Natasha se agarra colita, pecho y presume músculos en Instagram desde el gimnasio

Natti Natasha mostró todos sus atributos de acero en Instagram y así izo frente a las críticas por su supuesta delgadez. Dando vuelta y agarrándose la colita dejó claro que es una esmerada en el gimnasio. Esto mientras lucía un espectacular enterizo de lycra color verde militar. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

“Cuando te dices a ti misma que estás Duraaaaaaaa ! Quién se siente Bella cada día más? Pues YO soy una 😍🧡 #NoPare de ser TU manito arriba las Bellas 👐🏻🫶🏻 Camino a NY 🗽”, escribió Natti Natasha en su cuenta de Instagram, al tiempo que se agarraba colita y pecho diciendo que está verdaderamente fuerte en músculos.

Y es que la cantante de género urbano tiene rato subiendo la temperatura en la red social. Hace unos días bailó frente a la cámara con un bikini negro mínimo e hizo que todo el mundo se le volara la imaginación, dejando unas cuantas quijadas en el piso. Pero esto este video fue parte de la promoción de su tema No Pare que estrenó hace pocos días.

Recordemos que antes que se diera conocer el estreno de este tema y su videoclip, se había generado una polémica en redes sociales por unas fotos íntimas y hasta se le señaló una vez más de serle infiel al padre de su hija, Vida Isabelle, Raphy Pina. Mismo que se encuentra privado de libertad por posesión ilegal de armas desde hace más de un año.

Natti Natasha y sus polémicas fotos íntimas en Instagram

De pronto, se publicó una foto de Natti Natasha de espalda en topless, es decir, casi desnuda y unos supuestos mensajes con algún galán. Todo el mundo dudaba de la veracidad ya desde el principio pues, si hay alguien dentro de la industria música latina que se porta muy bien, esa es la intérprete de Sin Pijama.

El hecho es que la polémica se armó en redes sociales y señalaron a la cantante dominicana de ser infiel a Raphy Pina, una vez más, mientras este está cumpliendo su condena. Pero muchos ya sabíamos que detrás de todo esto estaba justamente el cerebro de la “marca Natti Natasha”, el productor musical, quien apoya a su pareja en todo lo que emprende, como la campaña de intriga que hicieron para el lanzamiento de No Pare. Por supuesto, esto se trató de parte de la historia que cuenta la cantante en la canción y marketing para la misma.

Natti Natasha y Raphy Pina. Foto: by Rodrigo Varela/Getty Images.

Natti Natasha se presentará en Nueva York este domingo

Este fin de semana, el desfile del orgullo dominicano que realiza la comunidad de República Dominicana en Nueva York contará con la presencia de la dura de la dura del reggaetón, Natti Natasha. Misma, que además será una de las figuras principales en el evento.

Después de ahí se va directo a Times Square al Sugar Factory American Brasserie. Ahí pondrá a todo el mundo a bailar en la inauguración junto a Nick Cannon, estrella de la televisión norteamericana. También promocionará su vino Rosé en un área dedicada a ella, donde sirven deliciosos dulces y diferentes tragos. Natti Natasha en el lanzamiento de su restaurante Sugar Factory en Miami. Foto: Mezcalent.

Recordemos que la intérprete de Algarete y La Falta Que Me Haces es socia en el Sugar Factory de Miami, mismo que estrenó hace unos meses y que es todo un suceso en el estado de Florida. No cabe duda que, Natti Natasha está bien lejos de dedicarse a ser infiel y no de seguir “facturando” al estilo Shakira, como claramente está demostrando. Enhorabuena para ella.

