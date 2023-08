Natti Natasha arrasa en Nueva York: vestido de agujeros para Sugar Factory y orgullo dominicano

La cantante dominicana Natti Natasha fue una de las consentidas más esperada y la que causó una gran euforia en el Desfile del Orgullo Dominicano por las calles de Nueva York. Con unos cargo pants y un top bien ligero y con el ombligo al aire, la pareja de Raphy Pina se acercó a la gente y abrazo a sus fans, causando causó todo un alboroto por las calles de La Gran Manzana, específicamente en El Bronx. Carroza de la artista urbana Natti Natasha, reina de la Parada Dominicana de Manhattan.



Amplía esta y otras informaciones visitando nuestra página web: https://t.co/ejzPVkDamV#DeÚltimoMinuto #ElPeriódicodelaVerdad pic.twitter.com/xLSoNeBabE — De Último Minuto (@UltimominutoTW) August 13, 2023

Natti Natasha llegó con todo su sabor y con todo su alegría a Nueva York, lugar que la recibió cuando llegó a los Estados Unidos y cuando ni siquiera soñaba en ser la estrella del género urbano que es hoy en día, además de ser casi ser una pionera en este estilo de música latina.

Natti Natasha en la parada Dominicana junto a su estilista Omar Montes. pic.twitter.com/hkx2fjlDBl— Natti Natasha Reports (@NattiNatReports) August 13, 2023

Con su amplia sonrisa, su gran energía y su espectacular cuerpazo, representó con verdadero orgullo a La reina del Desfile del Orgullo Dominicano de Nueva York. Desde niños hasta parejas de abuelitos no dejaron acercarse a ella no solo en la parada, sino también a lo largo de su estancia en el lugar. @carlosadyan estuvo por las calles de Nueva York con la reina dominicana @nattinatasha celebrando a nuestra gente 💜🗽🎉



¡No se pueden perder nuestra cobertura MAÑANA por @telemundo!📺️🇩🇴🇵🇷 pic.twitter.com/rKt4xf3tYn— EnCasaConTelemundo (@ECCTelemundo) August 14, 2023

Natti Natasha acapara miradas con vestido de agujeros en inauguración de Sugar Factory NY

Apenas un poco antes, la dominicana Natti Natasha estuvo de fiesta en Times Square, pero no cualquier “party” sino en la inauguración de una de las franquicias de la cual es socia. Sugar Factory American Brasserie. “La Dura de las Duas” llegó con un vestido de agujeros que dejaban a la vista su ropa bodysuit y su espectacular silueta. Misma que presumió hace poco en bikini bailando desde la arena. Natti Natasha en inauguración de Sugar Factory Nueva York. Natti Natasha baila en la arena con bikini mínimo y de frente a la cámara ¡Estalla el Instagram! https://t.co/nfgRjbf5BZ— La Opinión (@LaOpinionLA) August 9, 2023

A la intérprete de Sin Pijama y Algarete la acompañó Nick Cannon, quien puso a todo el mundo a bailar. Sobre todo en el área que está diseñada para la venta del producto de la pareja de Raphy Pina: “Rosé

All Day by TASHA”. Mismo que no dejó de alentarla y decir que es la mujer más hermosa y lechona desde su cuenta de Instagram. Natti Natasha con Nick Cannon en Sugar Factory Nueva York. Foto: Cortesía.

Recordemos que el empresario musical se encuentra detenido por posesión ilegal de armas y le fueron impuestos 41 meses de prisión. Aun así, sus abogados siguen luchando por una apelación, a ver si la condena se acorta. No solo Natti Natasha, sino también su mejor amigo, Daddy Yankee, han dicho innumerables veces qué el empresario y productor no es un criminal.

Natti Natasha enfrenta rumores de infidelidad ante el marketing de No Pare

La cantante nacida en República Dominicana junto a su equipo de trabajo encabezado por el padre de su hija, Vida Isabelle y pareja, Raphy Pina, son un cerebro literalmente dicho. Hace unos pocos días en las redes sociales se viralizaron unas fotos íntimas de Natti Natasha en topless y unos supuestos puestos mensajes.

Todo el mundo la volvió a señalar de infiel. Sin embargo, todo esto se trataba del marketing de su nueva canción No Pare. Por supuesto, Raphy Pina fue su mano derecha en todo esto. Después, Natti siguió revelando varias las imágenes que son parte del video musical y de la promoción del nuevo éxito de la reguetonera. Misma que no para de trabajar y hacer un orgullo para la mujer latina.

Sigue leyendo:

– Natti Natasha usa bikini mínimo y muestra qué hay debajo de su top en Instagram para ‘No Pare’

– Ni el bikini amarillo de Natti Natasha la salvó de las críticas por ‘falso marketing’ en Instagram

– Natti Natasha se agarra colita, pecho y presume músculos en Instagram desde el gimnasio

– Natti Natasha presume retaguardia a la cámara y se da chapuzón para fans de Instagram

– Natti Natasha agota pañales y perfume para bebés de su nueva línea “Queen Vida For Kids”

– Natti Natasha se estrena como empresaria e inaugura restaurante en Miami Beach

– Natti Natasha se quebró al enviar emotivo mensaje a Raphy Pina en los Latin AMAs 2023