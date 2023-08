Ni el bikini amarillo de Natti Natasha la salvó de las críticas por ‘falso marketing’ en Instagram

Mientras unos están felices con Natti Natasha porque dio un pequeño taco de ojo sus fans y mostró su cuerpazo en un mínimo bikini amarillo y hasta que hay debajo de su top blanco en Instagram, otros andan furiosos y se sienten ‘estafados’ por la cantante de género urbano. Esto, después de unas polémicas fotos íntimas que se publicaron en las redes sociales. Chantajearme por una foto ?

Somos más los 😇 que los 🤬

Mejor la hago famosa.

El jueves les cuento

Ahora te digo YO, #NOPARE 💛 pic.twitter.com/56EoELOdFD — NATTI NATASHA 💄 (@NattiNatasha) August 1, 2023

Al momento de que se viralizaran las imágenes de una mujer de espalda en toples y unos supuestos audios y mensajes, en los que Natti Natasha interactuaba con otro hombre que no sería el padre de su hija Vida Isabelle, Raphy Pina, los fans de la dominicana de inmediato estallaban. No es un secreto que la intérprete Sin Pijama y La Falta que Me Haces es conocida justamente por su ejemplar comportamiento en cuanto a las relaciones y por su sólida unión al productor musical.

Lo que llama la atención de la supuesta foto de Natti Natasha:



El súper teléfono inteligente de alta resolución que no logró tomar nítida la foto y la mano de extraterrestre que aparece con un montón dedos deformes tomando el móvil. Me huele a IA. pic.twitter.com/6P0XufKD0k — Joswald Oropeza (@JoswaldOropeza) July 27, 2023

Después del montón de críticas que le llovieron a Natti Natasha por borrar las publicaciones de su cuenta de Instagram, los rumores de si ‘La Domi’ es o no fiel a Pina. Pero para muchos de los que no sigan a cabalidad a la artista y empresaria, esto no es la primera vez que lo haría.

Natti Natasha usó la misma estrategia de marketing en el pasado

Quizás olvidan que no es la primera vez que la amiga de Becky G y Lele Pons borra las publicaciones de sus redes sociales. De hecho, otros artistas lo hacen. Esto sí es una estrategia digital en la que básicamente sería “un reseteo del algoritmo”. Para poder tener una publicación y promoción “más limpia.

El hecho es de que Natti Natasha mandó un poderoso mensaje en Instagram con su bikini pequeñito y haciendo alusión que iba a explicar todo el desastre que se armó por las fotos semidesnudas que mucho aseguraron que era ella.

¡¿Chantajearme por una foto? Somos más los 😇 que los 🤬 Mejor la hago famosa. El jueves les cuento Ahora te digo YO, #NOPARE 💛”, escribió Natti en sus redes sociales.

Natti Natasha, cantante dominicana de género urbano, en el Uforia Mix Live Concert 2022 en Miami. Foto: The Grosby Group.

Natti Natasha recibe duras críticas en redes sociales previo a ‘No Pare’

La imagen de Natti pudo haber salvado un poco la mala publicidad que está trayendo esto para ell y le han recalcado que se sienten engañados. “Te ves sexy, sola y desesperada por marketing”, “Entonces fue Marketing?”, Estamos todos de acuerdo en que NATTI desarchive todas sus publicaciones, y vuelvan sus más de 3500 publicaciones que tenía. Ahora no podemos nada ver los fans de verdad”, “Todos los días venía a revisar el Instagram de NATTI. Ya no hay nada que ver” y “Bye, ni con el cuerpazo”.

Hasta el momento de cierre de esta nota, ni la cantante, ni alguien de su equipo de comunicaciones, no se había pronunciado al respecto.

