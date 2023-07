Natti Natasha presumió su figura en un enterizo rosa al estilo ‘Barbie’

Natti Natasha demostró una vez más que no presta atención a las críticas y prefiere hacer caso omiso al “qué dirán”; esto quedó más que claro a través de su más reciente hazaña en Instagram, plataforma donde se dejó ver como toda una muñeca enfundada en un atuendo rosa.

La intérprete de temas como “Sin Pijama” y “Runaway” optó por complacer a su comunidad digital con una postal publicada desde sus Instastories en la que sucumbió a la fiebre de ‘Barbie’.

Y es que Natti Natasha, de 36 años, lució un despampanante conjunto de crop top y pantalón de tiro alto en un color fucsia satinado que se abrazó a su silueta. El modelito fue acompañado por unos altísimos tacones Dolce & Gabbana.

Natti Natasha vía Instagram Stories | Foto: Cortesía

“Barbie criminal”, es como la dominicana se autodenominó dentro de la publicación, haciendo que un nuevo apodo surgiera entre su club de fanáticos.

Cabe recalcar que es no es la primera vez que la estrella del género urbano se vuelve el tema de conversación en redes sociales gracias a alguna de sus imágenes. No obstante, los comentarios no siempre son positivos; de hecho, una de sus más recientes polémicas se dio como resultado de las críticas que ha recibido por su apariencia.

Para algunos usuarios, aquellos que la defienden, la esposa de Raphy Pina habría perdido sus curvas debido al constante estrés que vive como resultado de la situación legal de su pareja: “Nadie sabe por lo que el otro está pasando, Ella es linda y si está muy delgada pero posiblemente su cuerpo ectomorfo y le cueste mucho subir de peso. No porque sea rica y famosa sea un significa de no liderar con tristezas y problemas”, expuso un internauta.

