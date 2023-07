Natti Natasha bailó una sensual bachata en el Juego de las Estrellas de Sóftbol de la MLB

Tremendo revuelo causó la cantante dominicana Natti Natasha con su sensual movimiento de caderas al ritmo de la bachata durante su participación como invitada especial en el Juego de las Estrellas de Softbol de la MLB.

Desde redes sociales se difundió el momento en el que la intérprete de “Sin Pijama” y “Runaway” bateó la primera bola para después poner a bailar al público del T-Mobile Park de Seattle al ritmo de bachata, junto a Yandel y Marcello Hernández, el comediante de ‘SNL’.

Fue justamente esta última hazaña la que causó furor entre los internautas, ya que derrochó sensualidad como solo ella lo sabe hacer: combinando su música, picardía y magistrales movimientos.

Cabe recalcar que además de Natti Natasha, el Juego de las Estrellas de Softbol de la MLB estuvo lleno de personalidades latinas que agregaron sazón al evento. Tal fue el caso de su compañero de música, Yandel, quien logró anotar un ‘home run’.

Natti Natasha enciende las alarmas entre sus fans por su extrema delgadez

Otro de los detalles que volvió a la dominicana el tema de conversación entre los internautas fue su apariencia física. Y es que algunos aseguran que la cantante estaría atravesando un mal momento en su vida privada que la ha hecho perder peso a un nivel “fuera de lo normal”.

“Está muy linda, solo que no rebajes más”; “Quizás no está en dieta, está pasando por un proceso difícil y debemos entenderla” y “Natti es hermosa, pero yo no creo que sea dieta, es el sufrimiento por el que está pasando, que la tiene así”, apuntaron los usuarios haciendo alusión a la situación legal de su esposo y padre de su hija Vida Isabelle, Raphy Pina.

