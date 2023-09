Tifón Saola: Hong Kong se prepara para uno de los peores escenarios en 70 años

El gobierno de Hong Kong ordenó el viernes a la administración que se prepare para “el peor escenario posible” ante la proximidad del supertifón Saola, y anunció la suspensión de su mercado de valores y el cierre de escuelas y algunos comercios a partir del viernes.

El jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, informó a través de sus redes sociales de que ha solicitado a las autoridades pertinentes que planifiquen con antelación y se preparen para la emergencia prevista.

“He recordado a todas las unidades que extremen su concienciación ante una crisis y planifiquen con antelación el peor escenario posible”, declaró.

Posteriormente, el secretario general de la excolonia, Eric Chan Kwok-ki, confirmó en una rueda de prensa la interrupción de las clases y las restantes medidas aprobadas por la llegada de la tormenta.

Tras el anuncio de las autoridades, los residentes acudieron en masa a los supermercados, donde se vieron largas colas de carros abarrotados de víveres.

El Saola, que ha golpeado ya el norte de Filipinas, amenaza con convertirse en el mayor tifón que ha azotado Hong Kong desde que el Mangkhut asoló la ciudad hace cinco años, dejando carreteras bloqueadas, edificios dañados y barrios periféricos inundados.

Surreal scenario, happening now: intact, extremely powerful Category 4 Typhoon #Saola 🦄 heading straight towards one of the most densely populated and urbanized regions in the world, the Pearl River Delta Metropolitan Region 🤯 pic.twitter.com/eJQM1jNNM5

— Minghao Zhou (@Minghao_Zhou) September 1, 2023