Ya puedes comenzar a probar la Beta de Samsung One UI 6

Si eres un orgulloso propietario de un teléfono Samsung, estás a punto de disfrutar de una emocionante experiencia. Samsung ha lanzado la tan esperada beta de One UI 6, la última versión de su sistema operativo. Sin embargo, antes de sumergirte en las novedades de esta versión, hay algunas cosas que debes tener en cuenta.

En primer lugar, es importante destacar que no todos los teléfonos de la extensa familia Galaxy son compatibles con la beta de One UI 6. Por lo tanto, si tienes la intención de descargar e instalar esta versión beta, podrías encontrarte con la decepción de que tu dispositivo no sea elegible. Los equipos compatibles con esta emocionante actualización son los de la serie Galaxy S23, que incluyen el Galaxy S23, el Galaxy S23+ y el impresionante Galaxy S23 Ultra.

Para comenzar el proceso de inscripción en la beta de One UI 6, abre la aplicación Samsung Members en tu teléfono inteligente. Después de acceder a la aplicación, desplázate por los carteles en la parte superior de la pantalla y busca el banner de One UI 6. En caso de que no lo encuentres de inmediato, un simple reinicio del dispositivo podría resolver el problema. Una vez que hayas localizado el banner, tócalo para ser redirigido a una nueva página que contiene información detallada sobre One UI 6. Asegúrate de leer todos los cambios y las instrucciones proporcionadas y, finalmente, presiona el botón “Inscribirse” en la parte inferior para unirte al programa beta.

Descarga Samsung One UI 6

Una vez que hayas completado el proceso de inscripción en la beta, podrás descargar e instalar One UI 6 siguiendo estos sencillos pasos. Dirígete a “Configuración” en tu dispositivo, luego selecciona “Actualización de software” y presiona “Buscar actualizaciones”. Ahí es donde verás la actualización beta de One UI 6 disponible para tu teléfono. Solo tienes que tocar “Descargar” y después “Instalar”. Por último, ten un poco de paciencia mientras el proceso de actualización se completa y tu dispositivo se reinicia.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, dado que esta es una versión beta, es posible que encuentres algunos errores o bugs que pueden dificultar tu experiencia de usuario. Esto es completamente normal en las betas y, de hecho, se espera que los usuarios proporcionen retroalimentación para ayudar a Samsung a mejorar la estabilidad y el rendimiento de One UI 6.

