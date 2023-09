Conoce a qué edad tu signo encuentra a su alma gemela, según la astrología védica

La astrología védica puede predecir cuándo podrías cruzarte con tu alma gemela según tu signo del zodiaco. De acuerdo con esta rama cósmica de origen hinduista, nuestro destino juega un papel importante en el momento mágico de encontrar el amor.

Una experimentada astróloga del All India Institute of Occult Science compartió sus conocimientos sobre a qué edades los 12 signos zodiacales pueden experimentar esta conexión única. No obstante, señaló que el amor es un viaje complejo que es influenciado por muchos factores. Aún así, la astrología puede brinda una guía valiosa sobre su destino romántico, reseña el sitio Times of India.

Conoce a continuación, a qué edad conoce tu signo del zodiaco a su alma gemela. Es posible que ya la hayas conocido o estés cada vez más cerca de ese mágico encuentro.

Conocer a nuestra alma gemela podría estar predestinado. Foto: Shutterstock

Aries: el buscador impulsivo

Es probable que los individuos de Aries, conocidos por su naturaleza rápida e impulsiva, conozcan a su alma gemela entre los 22 y los 28 años. Si bien tienden a tener aventuras amorosas apasionadas, su vida matrimonial puede presentar desafíos debido a su comportamiento sencillo e independiente.

Tauro: el paciente

Los Tauro se caracterizan por su dominio y determinación. A menudo encuentran a su alma gemela entre las edades de 30 y 32 años. Su practicidad, paciencia y confiabilidad contribuyen a matrimonios estables y satisfactorios.

Géminis: romántico inquieto

Los Géminis, con su carácter dual y sus tendencias coquetas, suelen conocer a su alma gemela entre los 27 y los 32 años. Sin embargo, su inquietud e inclinación hacia múltiples aventuras puede crear complicaciones en su vida matrimonial.

Cáncer: el emocional

Los Cáncer, profundamente apegados al hogar y a la familia, tienden a conocer a su alma gemela cuando tienen 20 años. Su naturaleza emocional y su espíritu trabajador ayudan a fomentar matrimonios exitosos llenos de fuertes vínculos emocionales.

Leo: el amante apasionado

Los Leo, conocidos por su pasión y lealtad, suelen encontrarse con su alma gemela entre los 27 y los 30 años. A pesar de su necesidad de amor y atención, su terquedad puede plantear desafíos en sus relaciones.

Virgo: el pensador

Las habilidades analíticas de los Virgo los guían a encontrar a su alma gemela entre los 24 y los 28 años. Si bien sus matrimonios pueden parecer normales, su enfoque reflexivo contribuye a relaciones duraderas.

Libra: soñador, pero decisivo

Los Libra, caracterizados por su decisión e intuición, suelen conocer a su alma gemela entre los 26 y los 31 años. Sin embargo, su constante búsqueda de la perfección puede generar insatisfacción en sus matrimonios.

Escorpio: fuerza magnética

Los Escorpio, decididos y enérgicos, encuentran a su alma gemela entre los 25 y los 30 años. Sus personalidades magnéticas, combinadas con su naturaleza apasionada y exigente, pueden crear turbulencias en sus vidas matrimoniales.

Sagitario: el explorador

Los Sagitario, conocidos por su impulsividad y entusiasmo, suelen encontrarse con su alma gemela entre los 27 y los 30 años. Es posible que se casen espontáneamente, pero que tengan dificultades para lograr la satisfacción matrimonial.

Capricornio: pensamiento fuerte

Los capricornianos, mentalmente fuertes e independientes, suelen conocer a su alma gemela entre los 22 y los 26 años. Su carácter malhumorado a veces puede generar desafíos familiares a pesar de su arduo trabajo y determinación.

Acuario: el idealista sensible

Los acuarianos, sensibles y propensos a la soledad, suelen encontrarse con su alma gemela entre los 27 y los 30 años. A pesar de su sociabilidad, pueden encontrar infelicidad en su vida matrimonial.

Piscis: el soñador compasivo

Los Piscis, generosos y amables, suelen conocer a su alma gemela a los 20 años. Su naturaleza leal y comprensiva contribuye a realizar una vida matrimonial marcada por la compasión y la comprensión.

Sigue leyendo:

• Qué signo del zodiaco tiene más posibilidades de romperle el corazón a tu signo

• Conoce si tu signo del zodiaco es de los peores para coquetear

• Los 5 signos del zodiaco menos románticos, aunque atractivos: descubre cuáles son