Lili Estefan revela la alarmante enfermedad que sufrió y cómo Raúl de Molina le “salvó la vida”

Durante varios días de esta semana Lili Estefan estuvo fuera del aire en ‘El Gordo y La Flaca’, su compañero Raúl de Molina había adelantado que estaba enferma, pero no había revelado exactamente qué tenía. El viernes al reincorporarse al programa ella misma contó la afección que la llevó al hospital.

Al comenzar el show ‘La Flaca’ saludó al público con euforia y ‘El Gordo’ le dio la bienvenida diciendo: “Lili Está de vuelta hoy, después que estuvo enferma por varios días”.

“Aquí estoy de vuelta” dijo Lili. Raúl le preguntó si ya se sentía bien y ella respondió: “No estoy bien, ‘Rauli'” y dio unas palabras para contar lo que le pasó para agradecer a su compañero de trabajo por los consejos que le dio cuando se comenzó a sentir mal.

“Yo llevo 25 años burlándome de Raúl. Yo llevo 25 años burlándome porque Raúl le duele una cosita aquí (señalando su cabeza) y se va para el hospital ¿sí o no? (preguntó a la producción) Hipocondriaco, todo es un show…” comenzó diciendo sobre su compañero.

Luego reconoció que ella lo llamó para contarle lo que le pasaba cuando tuvo los primeros síntomas de la enfermedad. “Cuando yo me empecé a sentir mal el martes me dio por llamarlo porque mi doctor está de vacaciones… ‘El doctor De Molina’ (risas) me dijo: ‘Te tienes que ir al hospital'”, contó Lili.

Por su parte, Raúl detalló que le aconsejó hasta a qué hospital tenía que ir para que la atendieran bien y así fue que la conductora terminó en la sala Urgencias para saber qué tenía.

Lili reveló qué enfermedad la afectó

Asimismo, contó cuál fue la afección que la mantuvo de reposo un par de días. “Ok, lo que he tenido es una bacteria, ‘Rauli’, que te ataca el sistema urinario y te desbarata los riñones”, reveló.

Después le dio las gracias directamente al presentador por la orientación que le dio en el momento en que ella se sentía mal. “Gracias, mi Gordo. Me salvaste”, le dijo Lili a ‘Rauli’.

Por su parte, ‘El Gordo’ bromeando aseguró: “Yo, ‘el doctor De Molina’ le salvé la vida a Lili”. Ella entre risas dijo que él lo dijo jugando, pero que la cosa sí fue real porque la bacteria era muy seria y “camina muy rápido dentro del cuerpo humano”.

