De Raúl de Molina a Jimena Gállego: Así reaccionaron los famosos a las declaraciones de Luis Fonsi sobre Adamari López

A solo unas horas de haberse pronunciado por primera vez en más de una década sobre su divorcio con Adamari López, el cantante Luis Fonsi no ha dejado de ser el blanco de las conversaciones entre internautas, ¡y hasta famosos! Aquí te compartimos la lista de celebridades que se han pronunciado sobre la polémica.

Fue durante su visita al podcast ‘MoluscoTV’ que el puertorriqueño decidió romper el silencio sobre el escándalo que lo ha seguido atormentando desde el año 2010.

“Sí saqué un comunicado en ese momento cuando me atacaron y yo puse los hechos, yo dije: ‘Mira, esto fue lo que pasó. Yo me casé y cuatro años después yo tomé la decisión de separarme, de divorciar, porque no era feliz. Los hombres y las mujeres merecen ser felices. Sí hay algo que no está funcionando hay que alzar la mano y decir ‘oye, yo también quiero ser feliz'”, comentó el famoso.

A pesar de los cuestionamientos en los que se buscó conocer su lado de la historia ante las acusaciones de infidelidad que Adamari López hizo en su libro ”, Luis Fonsi aseguró que “jamás me voy a poner a dar detalles, a sacar trapos sucios, jamás voy a decir una palabra negativa de ella (…) Yo he decidido quedarme con los momentos bonitos”.

Famosos reaccionan a los comentarios de Luis Fonsi

No pasó mucho tiempo antes de que decenas de usuarios replicaran la entrevista del cantante, haciendo que esta llegara a oídos de famosos que no dudaron en pronunciarse al respecto.

Tal fue el caso del presentador Raúl de Molina, quien durante la más reciente transmisión del programa ‘El Gordo y La Flaca’ externó su sorpresa al escuchar al intérprete de ‘Despacito’ romper el silencio tras más de una década.

“Me parece que un poquito lejos 14 años para estar hablando de esto ahora”, dijo el presentador. “Por otro lado, ustedes recuerdan todo lo que recibió de críticas Luis Fonsi cuando se divorció de Adamari porque decían que si lo hacía porque Adamari tenía cáncer que obviamente, y lo pienso yo, que una cosa no tenía nada que ver con la otra.”.

“Como él dice no estaba feliz en la relación (…) Tenían otros problemas en esta relación y por eso se divorció. Y lo entendemos perfectamente. Y yo conozco a Adamari López muy bien desde que llegó a este país de Puerto Rico, que la trajo su representante en aquel tiempo, así que no creo que una cosa tuvo nada que ver con la otra. Lo que sí me parece es que después de 14 años sacar esto en una canción“, añadió.

Por su parte, Jimena Gállego se mostró completamente de acuerdo con Luis Fonsi, respaldando su decisión de defenderse de los ataques que ha sido víctima tras su separación de Adamari López.

“Mucha gente se puso en su contra precisamente por todo lo que Adamari en ese momento estaba viviendo y Adamari ha compartido mucho de su vida y de esa etapa de su vida con nosotros como público y yo creo que le tocaba a él también comentar algo. Creo que lo hizo de una manera respetuosa”, señaló.

Por último, el conductor de ‘En Casa con Telemundo’, Carlos Adyan tampoco se guardó nada y argumentó que si bien el tiempo de dar declaraciones sobre su divorcio ya pasó, él tiene derecho a dar su versión de la historia.

“Si me preguntan, yo digo que si no había hablado en 14 años no debió hablar ahora, pero también le preguntaron, entonces él tiene derecho a responder sobre la pregunta. Y aparte en la entrevista habían citas y todo del libro de Adamari que lo ponían a él de cierto modo en un papel, digo, incómodo que tenía que responder, o sea no había de otra”, expresó.

