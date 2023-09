Metallica pospone concierto por positivo a covid-19 de James Hetfield

Los expertos en epidemiología señalan con claridad que el Covid, la enfermedad que mantuvo al mundo en alerta sanitaria durante casi tres años, llegó para quedarse. Este impacto ha alcanzado incluso a figuras destacadas como James Hetfield, el vocalista y guitarrista de Metallica, lo que ha llevado a la banda estadounidense a posponer algunas de sus actuaciones programadas en su actual gira para la semana siguiente.



A través de su página oficial, el grupo de heavy metal, conocido por éxitos como “Enter Sandman” y “Nothing Else Matters”, compartió la noticia junto con una imagen que muestra el resultado positivo de la prueba de Covid, acompañada de un mensaje al respecto. Sin embargo, se destacó que el concierto previsto para mañana en Glendale, Arizona, se ha reprogramado para el próximo sábado.



El mensaje en el sitio web dice: “Lamentamos informar que la fecha programada para mañana en el M72 en el State Farm Stadium se ha pospuesto para el sábado 9 de septiembre de 2023, ya que lamentablemente James se ha contagiado de Covid. Estamos profundamente apenados y pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto haya causado. Esperamos poder volver y completar el fin de semana de la M72 el próximo sábado”.



Además de esta noticia, Metallica atrajo la atención recientemente no solo por la presencia de celebridades como Jason Momoa (Aquaman) y John Travolta (Vaselina) en uno de sus conciertos, sino también porque una perrita llamada “Storm”, que se escapó de una casa cercana al SoFi Stadium, disfrutó del espectáculo sin ser molestada.



Los miembros de la banda bromearon sobre la experiencia de Storm y mencionaron que disfrutó de canciones como “Master of Puppets”. Sin embargo, enfatizaron que no se recomienda llevar mascotas a eventos masivos.

¿Quién es James Hetfield?

James Hetfield, el líder, guitarrista y cantante de Metallica, recientemente celebró su 60º cumpleaños. Como coautor de algunas de las canciones más icónicas del rock en las últimas décadas, como “Whiplash”, “Master Of Puppets”, “Enter Sandman” y “Nothing Else Matters”, Hetfield continúa liderando la banda que fundó junto a Lars Ulrich hace más de cuarenta años.



Hetfield, nacido el 3 de agosto de 1963 en Downey, California, comenzó a estudiar piano cuando era niño y luego, en su adolescencia en los años 70, siguió a grupos como Black Sabbath, Deep Purple y Led Zeppelin. Formó varias bandas antes de cofundar Metallica en 1981 en Los Ángeles.



Como cantante y guitarrista principal del grupo, James Hetfield fue un pionero en el sonido salvaje y original de la banda, que dejó una huella indeleble en el rock y, en particular, en el heavy metal, así como en sus variantes más densas y potentes, como el grunge. A lo largo de los años, Metallica lanzó diez álbumes de estudio, el primero de los cuales fue el inolvidable “Kill ‘Em All” en 1983, grabado en solo 17 días y considerado un clásico del metal.



Después de otro álbum destacado como “Master Of Puppets” en 1986, la banda lanzó su disco homónimo, conocido popularmente como “The Black Album”, en 1991. Este álbum incluye uno de los clásicos más destacados de Metallica, “Enter Sandman”. A lo largo de los años, la banda ha consolidado su éxito internacional con varios Premios Grammy, colaboraciones con otros artistas, homenajes y numerosos proyectos.



A pesar de los momentos difíciles, como los problemas de consumo de alcohol de Hetfield, que lo llevaron a un período de rehabilitación en 2001, Metallica sigue siendo una fuerza dominante en la música y continúa atrayendo a nuevas generaciones de fans. Actualmente, la banda se encuentra en medio de una gira mundial que los llevará por Estados Unidos y Canadá hasta fin de año, y ya se han confirmado fechas para 2024 en varios países de Europa.

Sigue leyendo:

Jason Momoa en pleno “slam” durante concierto de Metallica

¿Quieres aprender a tocar guitarra? Ya puedes hacerlo en el curso de Metallica para sus fanáticos

Escucha la versión de Juanes de ‘Enter Sandman’ para el nuevo disco de Metallica

El productor de Michael Bublé y Metallica pone a la venta los de derechos de más de 40 canciones