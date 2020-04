¡Lunes de Metallica! La banda de metal lanza serie de conciertos semanales en streaming

Metallica, una de las bandas de metal más importantes de las últimas décadas, ha decidido unirse a la iniciativa de ofrecer conciertos gratuitos vía streaming a todos sus fanáticos. Bajo el nombre #MetallicaMondays, el grupo de Los Ángeles presentará cada lunes un show distinto mientras dure la cuarentena.

Este lunes 13 de abril, Metallica transmitirá su presentación en Outside Lands en 2017, como parte también de los festejos por el aniversario 150 del Golden Gate Park, sitio donde se realiza dicho festival.

We’re celebrating Golden Gate Park’s 150th birthday with tonight’s edition of #MetallicaMondays! Tune in for free at 5 PM PDT / 8 PM EDT to catch Metallica: Live at Outside Lands – August 12, 2017, on YouTube or Facebook! #GGP150 #StayHome https://t.co/TjvJuUGLZn

— Metallica (@Metallica) April 13, 2020