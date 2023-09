Amir Khan aconseja a Terence Crawford no enfrentar a Canelo Álvarez en 168 libras: “Es una bestia”

Amir Khan, quien ya se enfrentó a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford, le aconsejó al campeón indiscutido de 147 libras no subir al peso supermediano para enfrentar al mexicano porque piensa que esa pelea no debería suceder.

“Esa pelea no debería darse. Me gusta Crawford, pero Canelo es una bestia en ese peso. Yo le aconsejaría a Crawford no hacerlo”, dijo el excampeón mundial en una entrevista con Fight Hub.

Khan explicó que, aunque ambos son buenos peleadores, Crawford estaría concediendo mucho peso ante una bestia como Canelo Álvarez que tiene poder de pegada, velocidad y porque no cree que nadie sea capaz de derrotar al mexicano en 168 libras.

Terence Crawford noqueó a Errol Spence Jr. y se convirtió en campeón indiscutido de peso welter. Foto: Al Bello/Getty Images.

“Canelo es algo más, Canelo es una bestia. Tiene el poder de pegada, tiene velocidad. Y en mi opinión, Canelo se ha vuelto más rápido al tirar sus combinaciones. Creo que Canelo es muy buen peleador. No creo que nadie le gane a Canelo (en 168 libras). He escuchado rumores de que Crawford podría subir (a 168 libras) para pelear con Canelo. No me gusta esa pelea. Me gustan ambos peleadores, pero simplemente creo que Crawford no debe conceder todo ese peso. Es mucho”, analizó en una entrevista con Seconds Out.

Cabe destacar que Terence Crawford quiere subir a 168 libras para medir fuerzas con Canelo Álvarez e intentar ganar su tercer campeonato indiscutido en la que considera sería la pelea más grande de la historia del boxeo. Este desafío en primera instancia que fue rechazado por el tapatío porque aseguró que no le darían crédito por enfrentarlo, pero cambió de opinión y abrió la posibilidad de que este duelo suceda si tiene sentido.

En caso de que ocurra, el estadounidense tendría que escalar tres divisiones (21 libras), situación que podría ponerlo totalmente en desventaja ante un peleador más grande y con mayor poder de pegada como el mexicano.

Canelo Álvarez defenderá su campeonato indiscutido de 168 libras ante Jermell Charlo el 30 de septiembre. Foto: Daniel Boczarski/Getty Images for Michelob ULTRA.

Terence Crawford, de 35 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora tiene 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder por decisión unánime de los jueces el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El boxeador tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas en su carrera.

