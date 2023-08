“No lo hagas”: Excampeón mundial le aconseja a Terence Crawford no enfrentar a Canelo Álvarez

Johnny Nelson, excampeón mundial de peso crucero, no está de acuerdo con la idea de que Terence Crawford se enfrente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en busca de su tercer campeonato indiscutido y le aconsejó encarecidamente no hacerlo.

En una entrevista con Boxing News, Nelson explicó que ambos peleadores son habilidosos y talentosos, pero afirmó que Canelo Álvarez es fuerte y tiene mayor pegada por lo que Crawford debería reconsiderar su decisión de subir a las 168 libras.

“No lo hagas. No lo hagas, hombre. Escucha, es así de simple, no lo hagas. Canelo es un peleador naturalmente fuerte, naturalmente fuerte. Terence es un peleador hábil, pero también lo es Canelo. Entonces, si te enfrentas a otro peleador habilidoso, talentoso y con mayor pegada, vas a conseguir que seas un fracaso”, dijo.

Terence Crawford venció a Errol Spence Jr. y se convirtió en el campeón indiscutido de las 147 libras. Foto: Al Bello/Getty Images.

“Lo vimos antes con Roy Jones, subió al peso pesado y volvió a bajar, nunca volvió a ser el mismo peleador. Yo no lo haría, pero él sabe lo que es capaz de hacer, pero personalmente no sería mi decisión”, añadió.

Pese al consejo de Johnny Nelson, Terence Crawford está seguro de lo que quiere e insiste en la pelea con Canelo Álvarez porque piensa que es la oportunidad perfecta para demostrarles a todos lo grandioso que es.

“¿Por qué es ridículo? Quise decir lo que dije. Escuche, esa sería mi oportunidad de mostrarles a todos lo grandioso que es realmente Terence Crawford. Si Canelo gana esa pelea (con Charlo) y acepta mi desafío y llego a 168 para ser indiscutible en su peso, entonces, hombre, les mostraré a todos que las habilidades pagan las cuentas“, declaró al podcast The 3 Knockdown Rule.

Canelo Álvarez podría enfrentar a Terence Crawford después de su pelea con Jermell Charlo. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Cabe destacar que Terence Crawford expresó que subirá al ring con Canelo Álvarez en 168 libras para intentar ganar su tercer campeonato indiscutido en la que considera sería la pelea más grande de la historia del boxeo. Este desafío en primera instancia que fue rechazado por el tapatío porque aseguró que no le darían crédito por hacerlo, pero ahora abrió la posibilidad de que este duelo suceda si tiene sentido hacerlo.

Terence Crawford, de 35 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora tiene 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder por decisión unánime de los jueces el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El boxeador tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas en su carrera.

