No recibo nada de Netflix por Breaking Bad: Aaron Paul

En medio de la huelga de actores y actrices de Hollywood, el elenco de Breaking Bad, que incluye a Bryan Cranston y Aaron Paul, se unió para expresar sus demandas y solicitar a los estudios que reanuden las negociaciones con el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA).



“Queremos que vuelvan a la mesa de negociación con nosotros”, manifestó Cranston, quien interpretó a Walter White, durante un llamado realizado frente a las oficinas de la Alliance of Motion Picture and Television Producers el pasado martes 29 de agosto, afuera de los Estudios Sony Pictures.



Cranston estuvo acompañado por Aaron Paul (Jesse Pinkman), Jesse Plemons (Todd Alquist) y otros miembros del universo de Breaking Bad en un esfuerzo por revitalizar las negociaciones, más de un mes después de que SAG-AFTRA se uniera a los guionistas de Hollywood en huelga.



A pesar de que Breaking Bad fue uno de los programas de televisión por cable más vistos y mejor calificados de todos los tiempos durante su última temporada, que se emitió hace más de una década, sus estrellas afirman que esto no se ha reflejado en su remuneración.



Aaron Paul comentó: “No recibo nada de Netflix por Breaking Bad, para ser totalmente sincero, y eso me parece una locura. Creo que muchos de estos servicios de transmisión saben que han estado evitando pagar un salario justo a las personas y ahora es hora de que se responsabilicen”.



Cranston explicó que eligieron a Sony para su reunión en la línea de piquete porque el estudio estaba detrás del exitoso Breaking Bad, junto con sus proyectos derivados, la precuela de AMC, Better Call Saul, y la película de Netflix, El Camino.



“No los estamos convirtiendo en enemigos. No son villanos. Estas son personas con las que todos volveremos a trabajar en algún momento”, dijo Cranston. “Solo queremos que vean la realidad”.



Los miembros del elenco de Better Call Saul también participaron en las negociacionesLos detalles del estado de salud de Bob Odenkirk, incluyendo a Rhea Seehorn (Kim Wexler) y Patrick Fabian (Howard Hamlin), junto con el co-creador de la serie, Peter Gould, quien ha estado en huelga con el Writers Guild of America desde mayo.

No debes perderte el capítulo de Aaron Paul en Black Mirror

El trabajo de Aaron Paul en la pantalla chica nos ha dejado personajes emblemáticos como Jesse Pinkman en la serie Breaking Bad (que interpretó entre 2008 y 2013) o Todd Chavez en BoJack Horseman, con el que como actor de voz se ganó el cariño de los televidentes desde 2014 hasta 2020.



Por eso, no sorprende que en la reciente temporada de Black Mirror, sea él quien protagonice uno de los mejores episodios, si no el mejor, según el sitio Rotten Tomatoes, que le otorga una calificación del 90%. El episodio se titula “Beyond the sea” y está ambientado en una realidad alternativa en 1969, donde seguimos a los astronautas Cliff Stanfield (Paul) y David Ross (Josh Hartnett) en una misión espacial de cuatro años.



En esta realidad, la tecnología está tan avanzada que pueden mantener contacto con sus familias a través de androides llamados “réplicas”, que son idénticos a ellos y residen en la Tierra. Pueden conectarse y controlar estos androides mientras “duermen” en cámaras construidas en su nave espacial.



La actuación de Aaron Paul destaca en este episodio porque en un momento su personaje presta su “réplica” a David para que pueda conectarse con la Tierra y respirar un poco de aire fresco. Así que lo vemos interpretando a dos personas diferentes. Sin embargo, pronto nos damos cuenta de que esta decisión puede llevar a una tragedia.

Sigue leyendo:

Conoce la casa Eco-Friendly de Bryan Cranston, el famoso ‘Walter White’ de ‘Breaking Bad’

El mezcal oaxaqueño de los protagonistas de ‘Breaking Bad’ y la furia que desató

‘Breaking Bad’ y ‘Modern Family’ se llevan cinco premios Emmy