Los detalles del estado de salud de Bob Odenkirk

Bob Odenkirk sufrió un percance mientras filmaba la nueva temporada de serie Better Call Saul. Hace unos días, el actor colapsó durante el rodaje en Nuevo México y hasta ahora no había dicho nada al respecto.

A través de sus redes sociales, el actor de 58 años compartió su primer mensaje tras desmayarse. El intérprete de Saul Goodman informó que tuvo un pequeño ataque al corazón el martes por lo que necesitó ser atendido, sin embargo salió bien sin necesitar cirugía.

“Hola, es Bob. Gracias. A mi familia y amigos que estuvieron conmigo esta semana”, escribió en Twitter. “Gracias al amor que me llegó de todas partes y a quienes expresaron preocupación por mí. Significa mucho”.

I had a small heart attack. But I'm going to be ok thanks to Rosa Estrada and the doctors who knew how to fix the blockage without surgery.

Also, AMC and SONYs support and help throughout this has been next-level. I'm going to take a beat to recover but I'll be back soon.

— Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) July 30, 2021