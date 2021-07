Estos son los estrenos de agosto en Netflix, Prime Video, Disney+ y HBO Max

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Llega el mes de agosto y con él los estrenos para las plataformas de streaming. Y si te preguntas cuáles son los nuevos lanzamientos para Netflix, Prime Video, Disney+ y HBO Max, aquí te dejamos una lista de lo que no te puedes perder.

1. HBO Max

Durante el mes de agosto se incluirán al catálogo las series The Office y Made of Love. Aquí te dejamos la lista completa.

Series

Made for love

Starstruck

Eliott from the earth

Call me Kat

The office

Películas

Irresistible.

Ninjago.

Mortal Kombat.

Space Jam: a New Legacy.

Monster Hunter.

2. Netflix

El gigante del streaming no le fallará a sus seguidores y este mes aportará por nuevas temporadas de sus series como Control Z y Valeria, además de estrenos de películas originales de la plataforma, una de las más esperadas es la tercera y última parte de El Stand de los besos. Te dejamos la lista de los estrenos más destacados de Netflix:

Series

For Life

Control Z

En la cocina con Paris Hilton

De chatarras a carrazos

Hit & Run

Shaman King

Escuadrón pastelero

El reino

Valeria

Por siempre jamás

Nuevo sabor a cereza

Rápidos y furiosos: espías al volante

Es mío

Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai

Keeping Up with the Kardashians

The Real Housewives of Beverly Hills

Tut Tut Cory Bólidos

Los derrotados

La directora

Al descubierto: Caitlyn Jenner

Películas

Star Trek

Jackass:número dos, Jackass 3 y Jackass 3.5

Astro Boy

Show dogs

La guardería de papá

1976

Tarzán

Vivo

Bienvenidos a Marwen

Hotel Transylvania 3: monstruos de vacaciones

El stand de los besos 3

La vida secreta de tus mascotas

3. Disney+

Sin duda lo más esperado para los amantes del Universo Cinematográfico de Marvel es la serie What If….? que regalará muchas posibilidades a la historia de los superhéroes.

Series

Mi padre, el asesino del zodiaco.

Lo que se avecina

The killing

Leyendas de Marvel Studios

Circuito de cortos

Empire

¿What if…?

Allí abajo

Star contra las fuerzas del mal

Tyrant

Alias

Diario de una futura presidenta

Laberinto de errores

Mentes criminales: conducta sospechosa

Bob’s Burgers

Sé quién eres

Sólo asesinos en el edificio

Películas

Un don excepcional

Agora

Territorio Grizzly

Spanish movie

El niño

Taken 1

Huracán Carter

El perfume

Stuber Express

Z.O.M.B.I.E.S. 2

Taken 2

La isla mínima

Tengo ganas de ti

El secreto de Marrowbone

Descontroladas

Taken 3

Misión marte

El laberinto del fauno

3 bodas de más

Amigos pasajeros

Agua para elefantes

Cruella

4. Prime Video

Si bien los estrenos de Prime no son tan extensos como el de Netflix, lo cierto es que llegan una buena cantidad de producciones y una de las más esperadas es El Faro, protagonizada por Robert Pattinson.

Series

Preacher, temporada 4

Cruel Summer

Modern Love, temporada 2

Nine Perfect Strangers

Fernando, temporada 2

Entra en escena

Películas

Hasta el horizonte

Boss Level

Head Above Water

El faro

Cementerio de animales

El parque mágico

Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone

Evangelion: You Can (Not) Advance

Evangelion: You Can (Not) Redo

Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time

La casa del caracol

Cats

Las aventuras del doctor Dolittle

Pete, The Cat: A Very Groovy Christmas

UglyDolls: Extraordinariamente feos

Te podría interesar:

· YouTube, Netflix, Google, Twitter, Facebook y Amazon son los portales más “contaminantes” en el mundo

· HBO Max suma 2.8 millones de suscriptores en Estados Unidos mientras Netflix pierde 430,000 en el segundo trimestre

· Netflix ofrecerá videojuegos interactivos y sin costo adicional

· Netflix lidera las nominaciones de los Emmy 2021