Despiden al DT de España femenil en medio del escándalo de Luis Rubiales y el beso a Jennifer Hermoso

Jorge Vilda, el entrenador campeón del mundo fue cesado de su cargo, según decidió la “nueva” junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras la suspensión del cargo como presidente de Luis Rubiales, quien con su comportamiento volcó los reflectores de forma negativa hacia el máximo organismo del fútbol español.

A través de un comunicado en redes sociales, la RFEF dio aviso del cese del técnico, a sólo 16 días de levantar la preciada copa en Sídney.

“Oficial: La RFEF destituye a Jorge Vilda como seleccionador nacional y director deportivo. El técnico ha sido clave para el notable crecimiento del fútbol femenino y deja a España como campeona del mundo y segunda en el ranking FIFA”, se lee en el mensaje publicado que, curiosamente, parece más una felicitación que un despido, algo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuál fue la razón concreta de su destitución?

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | La RFEF destituye a Jorge Vilda como seleccionador nacional y director deportivo.



El técnico ha sido clave para el notable crecimiento del fútbol femenino y deja a España como campeona del mundo y segunda en el ranking FIFA.



ℹ️ https://t.co/als2TBU5mb pic.twitter.com/u6f3TzAc6B — RFEF (@rfef) September 5, 2023

En el comunicado no se explican a fondo las razones, pero se menciona que es “una de las medidas de renovación anunciada por el presidente Pedro Rocha”, quien ocupa el lugar que dejó vacante Luis Rubiales tras su suspensión, la cual aún no se define por cuanto tiempo será.

El resto de la misiva destaca los logros del estratega a cargo de La Furia Roja y culmina con un agradecimiento “por su profesionalidad y su dedicación”.

¿Qué dice el entorno de la RFEF sobre la destitución?

De forma extraoficial, fuentes cercanas a la RFEF que hablaron con ESPN dijeron que esta decisión es “parte de una estrategia para lavar la imagen de la RFEF después del estallido del caso Rubiales”.

Esto, aunado a que el año pasado Vilda protagonizó un escándalo en el que 15 jugadoras anunciaron que no volverían a vestir la camiseta nacional mientras él fuera su DT, debido a “sus inadecuados métodos de entrenamiento”, según publicó la agencia Reuters, y a que hace unos días aplaudió la decisión de Luis Rubiales (de quien siempre fue aliado) de no dimitir como presidente de la RFEF después del beso no consentido a Jenni Hermoso y la seña obscena tocándose los genitales al término de la final de la Copa del Mundo, acabó por sellar su destino.

Después de los aplausos en la reunión de la última junta directiva con Rubiales como presidente, el estratega condenó su comportamiento, pero todo indica que ya era demasiado tarde.

